搶救港股低迷！港交所開放人民幣交易　「一石二鳥」促國際化

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目前，港交所已公告24檔雙櫃檯證券，包括恒生銀行、新鴻基地產、商湯、吉利汽車、華潤啤酒、香港交易所、騰訊控股、中國海洋石油、中國移動、聯想、快手、友邦保險、小米、安踏體育、李寧、中銀香港、美團、京東健康、京東集團、百度、阿里巴巴、比亞迪、中國平安及長城汽車。
港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁認為，在雙櫃檯模式下，發行人能為投資人提供人民幣計價股票的選擇，促進人民幣在港股交易中的使用，開拓人民幣流通渠道。未來會有更多人民幣資產在香港定價，為人民幣國際化打下良好基礎。
《彭博社》報導分析，此舉可在最大限度地降低匯率風險下吸引更多買家，資金湧入可能成為下一個帶動港股的催化劑。中國華夏基金投資策略師丁文杰（Ding Wenjie）表示，投資人不希望投資組合面臨匯率風險，中國投資人將有動力在香港購買人民幣計價股票，規避這種風險。在某種程度上，它會吸引更多投資人，並提高香港市場成交額。
今年迄今，香港股市每日平均交易額已降至1160億港元，為2019年以來最低。若是雙櫃檯模式成功，將為香港股市引來新一波中國資金。有數據顯示，中國投資者在香港股市的影響力越來越大，他們在港股的成交額佔香港每日總成交額的26%以上。
丁文傑認為，此機制反映出北京當局希望擴大人民幣在中國以外的地方使用，減少資本外流風險。他指出，中國正在推動人民幣國際化，以減少地緣政治風險，減少對美元的依賴，而這一策略是重大的里程碑，預計這一模式未來還會從股票擴大到債券，甚至替代資產，提升海外以人民幣為主導的資產總量。
據《路透社》報導指出，中國近來與一系列交易夥伴達成以人民幣為貨幣的雙邊交易，從中國在中東購買石油，到與巴西和俄羅斯等的商品貿易，但美元仍是全球貿易戰主導的貨幣，占全球支付的42%，人民幣僅僅占2.29%。