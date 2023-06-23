「是我想太多、還是性騷擾？」　諮商師：重視自己的主觀感受

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瑪那熊指出性騷擾通常分為主觀和客觀，以主觀感受為優先，意識到不舒服就強烈的拒絕和避免，如果擔心自己太敏感或誤判，瑪那熊建議可以找信任的朋友或家人討論這件事情，透過客觀的他人來判斷。
📍＃MeToo將社會往前進，重視自己的感受
#MeToo燒出一股勇敢的靈魂，受害者從檢討自己，到正視自己感受，從近期這些案例，不少人都是暗自舔血拭淚10幾20年，跟著這股#MeToo大火站出來，但在網路世代、鄉民文化之下，依舊會出現檢討受害者的聲音。瑪那熊認為社會還在進步的過程，#MeToo的確帶來動盪，但長期來看的會是正面，會有遏阻效果，鼓勵大家重視自己感受。
📍請先給說出＃MeToo的人一個肯定
如果有朋友或是孩子向你反應可能遇到了性騷擾，瑪那熊說「一定要先給對方很大的肯定，肯定他願意把不舒服的感受說出口。」而對方願意向你開口也代表著對你的信任，第一時間請接收對方的感受，不要懷疑！如果是孩童，家長也應該在事後了解事情的經過。
📍20年往事現在爆，是蹭熱度嗎？
最近爆出的事件，很多都是10～20年前的事情，酸民會問，以前不爆，現在才爆，是要蹭熱度嗎？瑪那熊認為，在20年前，或是當事人年紀還小的時候，要講出被性騷擾，真的要需要很大的勇氣，會擔心旁人的眼光、社會的言論，或是對方權勢高可能反遭否定，他說：「#MeToo的確讓社會動盪，但希望會是正面，對於社會是有進步。」