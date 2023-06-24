為何台灣夏天「午後總是下大雨」？背後原因曝光：又急又快躲不掉
台灣在時序進入夏天後，不僅炎熱的高溫令人難受，午後更是常常有突如其來的大雨，毀掉大家準備好的行程，有時雨勢甚至持續到晚上，這樣的情況主要是受到「熱力作用」和「海陸風的交互作用」影響，若再配上西南季風帶來的水氣，台灣上空的「熱對流」就會發展更旺盛，又急又快的雨勢讓人猝不及防。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局說明，夏天「午後雷陣雨」大致分為發展期、成熟期及消散期3個階段。白天時陸地升溫快，地面的高溫會加熱上方的空氣 ，因為「暖空氣比較輕」，會往上飄，形成一股上升氣流，上升的空氣越往高處，遇到的環境冷，導致水氣開始凝結變成雲，當氣流繼續上升，雲就會越積越厚。
隨著時間推移，雲中的水珠變得更大更重，有的凍結成雪或雹、有的雨滴越結越大，直到無法再被上升氣流支撐後，便會開始落下，並替陸地帶來降雨；而在下雨之前，「下降氣流」會先比雨滴還早抵達陸地，因此在夏天午後感受到涼爽的陣風時，意味著一場雷雨就要來臨。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也補充，暖空氣往上飄，在陸地形成上升氣流時，海面上的空氣會進來，填補陸地上的空缺，形成「海風」，同時加上一些水氣，在熱力作用下，中午過後山區容易有對流雲系發展，也就是所謂的「西北雨」。
而時間到了晚上時，情況則和白天相反，陸地降溫速度快，海面降溫速度慢，當海面上較暖的空氣往上飄時，陸地的空氣向外填補海面上的空缺，形成「陸風」，此時如果台灣附近的盛行西南風，「陸風」就會與「西南風」在沿海地區「交會輻合」，開始產生對流雲系，若西南風夠強，雲系發展就會往內陸地區延伸，並帶來較持續的降雨。