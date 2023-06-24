2023安聯小小世界盃決戰台北　各隊爭奪冰淇淋金盃

「2023安聯小小世界盃」正式邁入10週年，今年主題為「榮耀十足」，56支隊伍今天齊聚在臺北市師範大學校本部舉行全國總決賽，直指冰淇淋冠軍金盃，同時在全球疫情趨緩下，安聯人壽再度開放培訓名額， U15組別3位優秀球員，將有機會前往德國參加『安聯MoveNow足球小將夏令營』。Ｕ12組別冠軍隊可以代表臺灣參加第一屆JC杯亞洲邀請賽，定於2023年11月2日-5日，舉辦地點在Terra Spo Tsuruma（愛知縣名古屋市）機會非常難得！
在開球儀式後也進行十週年金盃揭示儀式，10顆金球代表了安聯小小世界盃走過的每一年，而這每一年都有不同的意義，從2014年選在巴西世界盃開踢的世足年首創賽事，一路到2017年新增了U10、U12及U15組，2018年參加隊伍數正式突破一千隊，共有1108支隊伍參加，正式成為全臺灣最重要、規模最大的幼兒足球賽。
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在全世界挺過疫情後安聯小小世界盃也重新回歸，並且迎接「榮耀十足」的第10年，10年來始終秉持著推廣基層和幼兒足球的理念，以及推廣離島和偏鄉的足球運動，開啟公益列車，為全臺灣遍地種下珍貴的足球小小種子，期待培育更多優秀足球人才，成為臺灣最重要、且是規模最大的基層足球賽事之一。
中華民國迷你足球協會推廣大使許淑華更是感謝安聯人壽，「在推廣基層足球的路上從不缺席，給予我們非常大的支持和肯定，也感謝所有的家長們和企業團體大力支持足球運動，未來我們也會持續努力，讓臺灣的幼兒足球、基層足球慢慢被世界看見！」
2023安聯小小世界盃全國總決賽五個組別的最終奪冠隊伍，能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，今年更加碼每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念，邀請所有喜愛足球的朋友們到現場為球員們加油，五個組別的冠亞軍賽事預計在25日登場，都會全程直播。