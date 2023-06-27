踏進路口就算！斑馬線讓行人「標準維持3公尺」　違規開罰6000元

交通部下猛藥！「斑馬線禮讓行人」週五執法　專家授駕駛自保法

▲交通部昨（26）日開會決議，斑馬線上禮讓行人標準維持3公尺，30日起將提升罰鍰至6000元。（圖／陳志偉攝，2017.12.04）
▲交通部昨（26）日開會決議，斑馬線上禮讓行人標準維持3公尺，30日起將提升罰鍰至6000元。（圖／陳志偉攝，2017.12.04）

記者許若茵／台北報導

交通部昨（26）日開會決議，斑馬線上禮讓行人標準維持3公尺，30日起將提升罰鍰至6000元。台灣交通安全協會理事長陳宏益接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，為了擺脫行人地獄罵名，政府下猛藥勢必會引起社會反彈，但儘管有陣痛期，也必須施行，建議行人與駕駛都應該要有成為交通參與者的認知，雙方都得遵守規則。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部警政署頒布斑馬線「不論行人遠近駕駛須停讓」新制規定，引發社會議論後緊急喊卡。對此，交通部昨下午日進行「行人已在近端駕駛須停讓」討論，歷經3.5小時會議討論，與會的消基會交通委員會召集人李克聰晚間接受媒體採訪時表示，標準維持3公尺，違規將提高罰則，可開罰6000元。

陳宏益說明，根據規定3公尺是約3個枕木寬，只要距離斑馬線橫條紋3個枕木外停等，就算是合乎規定，以交通法則來說，本來在人行道上有行人時，車輛就必須停等，「這一點其實也並不是錯，只是說台灣從目前的沒有禮讓行人的習慣要進步到完全，當然是沒有辦法一蹴可幾」。

陳宏益進一步表示，十字路口是最經常發生交通事故的地方，因此駕駛行經路口本就有減速通行的義務，但透過交通部會議制定，違規須執法裁量開罰，因為落差太大，民眾無法一下子就適應，也覺得執行困難，可能阻礙車流。

對於是否可能因此造成交通阻塞，陳宏益說，「其實效率跟安全是天平的兩端，就是以交通來說， 你要安全或許就要犧牲效率，但是你要有高效率，就必須要很多的配套，包含就是說在道路的設計與宣導教育上面，執法永遠都是在所有配套完成之後，最終的一個手段」。

陳宏益提醒，駕駛有必須遵守的交通規則，行人使用道路也是交通參與者的角色，必須遵守安全準則，包含過馬路時不應使用手機等，或是秒數不足仍強行通過。

陳宏益也直言，台灣道路設計一直以來都沒有把人行作為第一優先考量，現在突然要做180度的政策轉換，為了擺脫行人地獄惡名用猛藥，就會造成社會一定反彈，還可能造成警民糾紛、警察執法困難。

不過陳宏益認為，台灣交通混亂不是一夕之間造成的，經過長時間才要做變動，雖然會有陣痛期，但現在已可觀察到許多禮讓行人的表現漸漸的浮現，讓行人有更安心可通行的環境，「我覺得這長久而言其實是一個福氣，不是說我們今天做的東西是妨礙到誰，只是以前我們沒有把這個現代文明的交通模式運用在我們生活中，現在我們開始迎頭趕上 然後追上先進國家的對於行人生命的尊重」。

踏進路口就算！斑馬線讓行人「標準維持3公尺」　違規開罰6000元

「斑馬線有人皆須停讓」新制暫緩！王國材：下週26日討論新方案

南市3歲女童斑馬線上遭撞不治！黃偉哲祭拜追思：市府會記取教訓

又見行人地獄！三重男走斑馬線上　遭拖吊車撞飛送醫不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀