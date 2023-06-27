交通部下猛藥！「斑馬線禮讓行人」週五執法　專家授駕駛自保法

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陳宏益說明，根據規定3公尺是約3個枕木寬，只要距離斑馬線橫條紋3個枕木外停等，就算是合乎規定，以交通法則來說，本來在人行道上有行人時，車輛就必須停等，「這一點其實也並不是錯，只是說台灣從目前的沒有禮讓行人的習慣要進步到完全，當然是沒有辦法一蹴可幾」。
陳宏益進一步表示，十字路口是最經常發生交通事故的地方，因此駕駛行經路口本就有減速通行的義務，但透過交通部會議制定，違規須執法裁量開罰，因為落差太大，民眾無法一下子就適應，也覺得執行困難，可能阻礙車流。
對於是否可能因此造成交通阻塞，陳宏益說，「其實效率跟安全是天平的兩端，就是以交通來說， 你要安全或許就要犧牲效率，但是你要有高效率，就必須要很多的配套，包含就是說在道路的設計與宣導教育上面，執法永遠都是在所有配套完成之後，最終的一個手段」。
陳宏益提醒，駕駛有必須遵守的交通規則，行人使用道路也是交通參與者的角色，必須遵守安全準則，包含過馬路時不應使用手機等，或是秒數不足仍強行通過。
陳宏益也直言，台灣道路設計一直以來都沒有把人行作為第一優先考量，現在突然要做180度的政策轉換，為了擺脫行人地獄惡名用猛藥，就會造成社會一定反彈，還可能造成警民糾紛、警察執法困難。
不過陳宏益認為，台灣交通混亂不是一夕之間造成的，經過長時間才要做變動，雖然會有陣痛期，但現在已可觀察到許多禮讓行人的表現漸漸的浮現，讓行人有更安心可通行的環境，「我覺得這長久而言其實是一個福氣，不是說我們今天做的東西是妨礙到誰，只是以前我們沒有把這個現代文明的交通模式運用在我們生活中，現在我們開始迎頭趕上 然後追上先進國家的對於行人生命的尊重」。