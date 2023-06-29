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獨／濱小步告秦偉勝訴！提6步驟挺Me too受害者：我們不得不勇敢

▲濱小步當年舉報秦偉不雅行為，打了官司4年才勝訴，讓壞人獲得懲罰。（圖／濱小步臉書）
▲濱小步當年舉報秦偉不雅行為，打了官司4年才勝訴，讓壞人獲得懲罰。（圖／濱小步臉書）

記者江芷稜/台北報導

演藝圈掀起Me too風暴，受害者勇敢說出經歷，必須面對外界懷疑眼光與法律官司考驗，造型師濱小步2016年舉報秦偉不當行為，打了4年官司，讓秦偉獲判8年徒刑，過程飽受身心煎熬，她以過來人經驗向《NOWnews今日新聞》表示「我們都是不得不勇敢」，提出6建議給受害者，呼籲她們勇敢私訊彼此或是到台北地檢署按鈴提告，「不要讓她們只有一個人，彼此也不再孤單了」。

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▲秦偉（左）涉性侵移送北檢，濱小步（右）保護受害者很崩潰。（合成圖／NOWnews資料照、濱小步臉書）
▲秦偉（左）一審對性侵仍堅決否認，當初揭露他惡行的造型師濱小步（右）感到心寒。（合成圖／NOWnews資料照、濱小步臉書）
受害者鼓起勇氣，說出受害經歷，立刻會面臨輿論考驗，濱小步說，一開始真的是想處理內心深處的那塊腐蝕已久的傷口，勇敢面對自己、勇敢說出來，酸民可能會質疑「如果是真的怎麼還不去提告？」她希望外界給受害者一些時間沉澱，「首先，這件事勇敢說出來要面對的是親朋好友或是伴侶，最擔心的就是父母的感受，他們也會承受周遭異樣眼光，再來就是面對排山倒海酸民的各種辱罵。」

明星擁有粉絲支持，舉報者相對弱勢，濱小步表示，不能因喜歡藝人就給予支持，受害者沒知名度或網紅就霸凌他們只是想紅（這會造成二度傷害），「加害者為了存活會走5大方向，第一是秒得失憶症、第二是神隱到風波過後，這種最常見。第三是開記者會演一齣受害者導向劇，常見為感情糾紛，甚至是用職權和知名度引導輿論，讓大眾認為對方是為了名利才靠近他們的。第四則是放煙霧彈，挖出一堆狐群狗黨的黑暗史，最後是威脅利誘，常常見到惡人先告狀，搶先一步提告受害者。

▲濱小步直播泣不成聲。（影片截圖，2016.07.02）
▲濱小步面對外界質疑，直播時泣不成聲。（影片截圖，2016.07.02）
「做壞事的不是我們，事實勝過於雄辯」，濱小步提出6個步驟，鼓勵受害者不要害怕，要勇敢站出來。首先，性騷擾事件發生時，當下到醫院驗傷、報案。其次，若因利誘威脅而害怕，沒有及時報案，嘗試找出當時的對話紀錄或能證明經歷的證據。再者，回想是否找過親朋好友哭訴或有寫日記的紀錄。

濱小步說，若沒有具體實證，當時在場的人也會是證人，像大牙旁邊的造型師和閨蜜都是證人，第五，性侵事件發生後到精神科就診的藥或醫生診斷證明。最後且最重要的是集結眾人力量，「找上和你同樣是受害者的人，也會是你的證人之一，他們也必須自己提告，一罪一罰」。

▲有受害者想不開試圖割腕，濱小步心驚忙阻止。（圖／翻攝自濱小步臉書，2016.07.11）
▲有性侵受害者想不開試圖割腕，濱小步心驚忙阻止。（圖／翻攝自濱小步臉書，2016.07.11）
當然，加害者會試圖揭發受害者的過往經歷，讓她們面臨輿論壓力，也可能有身邊人密告惡意中傷，企圖翻出過往黑歷史，濱小步認為應誠實以對，「無論過去妳拍過性感寫真、當內衣主播、整型或在酒店打工過，甚至更嚴重的事，但只要不是傷害人的事，只要勇於承認，真誠面對就沒有人能打擊你，即便妳穿著性感或是寫真女星，不代表可以被惡意對待，就連夫妻也是一樣，只要其中一方開口說『不』，另一方強制進行也是性侵」。

濱小步當初舉發秦偉不雅行為，對方否認到底，她以小蝦米對抗大鯨魚的行為，打了4年官司獲勝，讓加害者獲得法律嚴懲。她提及，諮詢相關機構或律師是每位受害者會做的事，但自己想說的是「做我們該做的事是當務之急」，有沒有足夠證據？會不會敗訴？都是受害者內心很害怕的事，一定會面臨痛哭，質疑自己是否該繼續抗戰下去，爆哭後要試著讓自己沉澱下來，釐清該怎麼處理。

▲濱小步透露受害者的內心傷痛不會因為時間而遺忘。（圖／濱小步臉書）
▲濱小步透露受害者的內心傷痛不會因為時間而遺忘。（圖／濱小步臉書）
濱小步說，當年說出真相後，有未成年少女向她哭訴相同經歷，聽到女孩從澳洲致電時邊哭邊說過程，自己也忍不住哭了，整個怒火都上來了，決心要提告到底，「無論是家暴、性騷擾、性侵，受害者就是該提告，我們只是晚了幾年，只要勇敢按鈴提告，性侵是秘密偵訊，依據《性侵害犯罪防治法》第18條，性侵害案件的審理，除非得被害人同意，否則不得公開，做我們該做的，接下來一切就交給司法審理了」。

「我們如果害怕沒去做對的事（按鈴提告），之後如果又出現受害者，我們也會是加害者」，濱小步無奈地說，受害者都默默希望時間能撫平傷痛，但其實無法，它一直都在，有時在一些關頭，這些陰影會突然浮現，影響了日常生活。她的看法不針對任何特殊案例，而是給受害者的建議，希望能幫助到她們，「這是我至少能做的，只希望一切還給受害者公道」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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