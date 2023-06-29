獨／濱小步告秦偉勝訴！提6步驟挺Me too受害者：我們不得不勇敢

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明星擁有粉絲支持，舉報者相對弱勢，濱小步表示，不能因喜歡藝人就給予支持，受害者沒知名度或網紅就霸凌他們只是想紅（這會造成二度傷害），「加害者為了存活會走5大方向，第一是秒得失憶症、第二是神隱到風波過後，這種最常見。第三是開記者會演一齣受害者導向劇，常見為感情糾紛，甚至是用職權和知名度引導輿論，讓大眾認為對方是為了名利才靠近他們的。第四則是放煙霧彈，挖出一堆狐群狗黨的黑暗史，最後是威脅利誘，常常見到惡人先告狀，搶先一步提告受害者。
「做壞事的不是我們，事實勝過於雄辯」，濱小步提出6個步驟，鼓勵受害者不要害怕，要勇敢站出來。首先，性騷擾事件發生時，當下到醫院驗傷、報案。其次，若因利誘威脅而害怕，沒有及時報案，嘗試找出當時的對話紀錄或能證明經歷的證據。再者，回想是否找過親朋好友哭訴或有寫日記的紀錄。
濱小步說，若沒有具體實證，當時在場的人也會是證人，像大牙旁邊的造型師和閨蜜都是證人，第五，性侵事件發生後到精神科就診的藥或醫生診斷證明。最後且最重要的是集結眾人力量，「找上和你同樣是受害者的人，也會是你的證人之一，他們也必須自己提告，一罪一罰」。
當然，加害者會試圖揭發受害者的過往經歷，讓她們面臨輿論壓力，也可能有身邊人密告惡意中傷，企圖翻出過往黑歷史，濱小步認為應誠實以對，「無論過去妳拍過性感寫真、當內衣主播、整型或在酒店打工過，甚至更嚴重的事，但只要不是傷害人的事，只要勇於承認，真誠面對就沒有人能打擊你，即便妳穿著性感或是寫真女星，不代表可以被惡意對待，就連夫妻也是一樣，只要其中一方開口說『不』，另一方強制進行也是性侵」。
濱小步當初舉發秦偉不雅行為，對方否認到底，她以小蝦米對抗大鯨魚的行為，打了4年官司獲勝，讓加害者獲得法律嚴懲。她提及，諮詢相關機構或律師是每位受害者會做的事，但自己想說的是「做我們該做的事是當務之急」，有沒有足夠證據？會不會敗訴？都是受害者內心很害怕的事，一定會面臨痛哭，質疑自己是否該繼續抗戰下去，爆哭後要試著讓自己沉澱下來，釐清該怎麼處理。
濱小步說，當年說出真相後，有未成年少女向她哭訴相同經歷，聽到女孩從澳洲致電時邊哭邊說過程，自己也忍不住哭了，整個怒火都上來了，決心要提告到底，「無論是家暴、性騷擾、性侵，受害者就是該提告，我們只是晚了幾年，只要勇敢按鈴提告，性侵是秘密偵訊，依據《性侵害犯罪防治法》第18條，性侵害案件的審理，除非得被害人同意，否則不得公開，做我們該做的，接下來一切就交給司法審理了」。
「我們如果害怕沒去做對的事（按鈴提告），之後如果又出現受害者，我們也會是加害者」，濱小步無奈地說，受害者都默默希望時間能撫平傷痛，但其實無法，它一直都在，有時在一些關頭，這些陰影會突然浮現，影響了日常生活。她的看法不針對任何特殊案例，而是給受害者的建議，希望能幫助到她們，「這是我至少能做的，只希望一切還給受害者公道」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110