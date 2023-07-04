瑞典能帶給北約哪些好處？分析：聯盟於波羅的海實力將大增

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報導提到，波羅的海是條複雜的水道，水源多、鹽度水平差異大，這些都會影響潛艇的浮力和聲波傳播，需要有充足的區域知識才能成功導航。瑞典的潛艇技術不僅已解決這些問題，還能在水下待數週之久，運用非傳統的儲罐儲存液氧的方式，在水下停留更長時間，降低被發現的風險。
德國基爾大學（Kiel University）安全政策研究所高級研究員布倫斯（Sebastian Bruns）直言，未來30年、40年甚至更短的時間內，水下戰爭可能會成為焦點之一，尤其是在2022年北溪天然氣管線爆炸事故後，海底戰爭似乎成了目前海軍界的熱門話題。
與瑞典相鄰的芬蘭則是已順利加入北約，分析認為，北約正在重新制定應對俄羅斯的戰略，芬蘭等國的加入，無論是領土的擴張還是其基礎設施，都為遏制莫斯科開闢新道路，「西北歐集團」正在成形，芬蘭在瑞典邊境的托爾尼奧（Tornio）進行的鐵路電氣化改造就是一例。
隨著鐵路改造明年完工，將使北約盟國更容易從大西洋彼岸，向芬俄邊境的凱米耶爾維（Kemijärvi）派遣增援部隊和裝備，凱米耶爾維距離俄羅斯邊境僅1小時車程，距離科拉半島摩爾曼斯克（Murmansk in the Kola peninsula）附近的俄羅斯核堡壘和軍事基地也只有7小時車程。俄羅斯的北方艦隊（Russia's Northern Fleet）在那裡部署了27艘潛艦、40多艘戰艦、約80架戰機，以及核彈頭和飛彈庫存。
報導指出，在與北約的軍事衝突中，北方艦隊的主要任務，是確保俄國對巴倫支海（ Barents Sea）的控制，並阻止船隻通過格陵蘭島、冰島和英國之間的水域，從北美向歐洲運送增援部隊，而芬蘭的加入則可以幫助北約抵制這種情況。