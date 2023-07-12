批評蘇聯遭流放！《生命中不能承受之輕》作者米蘭昆德拉94歲逝世

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《生命中不能承受之輕》以編年史風格講述捷克人如何在「布拉格之春」民主改革運動以及在蘇聯占領時期下適應生活困境，這部作品在文壇享負盛名，也讓他成為當年諾貝爾文學獎的熱門人選之一，惟直到他逝世前一直未能獲獎；不過本作被美國導演菲利浦考夫曼翻拍成《布拉格的春天》，不僅捧紅了史上首位拿下3座奧斯卡影帝獎座的丹尼爾戴路易斯 ( Daniel Day-Lewis ) 與史上首位影展大滿貫的法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）兩位演員，也將原著的高度盛名再推往更高層級。
然而，曾是1960年代捷克新浪潮電影背後重要推手的昆德拉本人，對這部讓他紅遍全球的電影感到失望挫敗，認為自己的作品被過度解讀，並堅持自己只是一個「普通小說家」，而非政治作家或流亡作家。從此他不再接受任何試圖翻拍他作品的要求，也毅然決然地淡出公眾視野，作品中的政治因素也逐漸減少。直到導演米洛斯拉夫施米德馬耶（Miloslav Smidmajer）透過昆德拉的妻子薇拉（Vera Hrabankova）牽線，完成了紀錄片《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》後，世人才得以一窺這位大師生前最後身影與幽默之語。
米蘭昆德拉出生於中產家庭，父親是著名音樂家，從小在鋼琴、美術、文學與電影陶冶下成長。年輕時他曾加入捷克斯洛伐克共產黨（KSC），後於1950年因「反黨行為」被開除黨籍。1968年，捷克民主化運動「布拉格之春」因受到蘇聯與其他華約成員國武裝入侵被迫告終，參與其中的米蘭昆德拉大膽批評蘇聯的坦克入侵因此被列入黑名單，其作也全數遭當局查禁。
直到1975年他流亡移居法國，應邀擔任法國雷恩第一大學客座教授，4年後完成重要著作《笑忘書》，描寫捷克人民如何在蘇佔時期下度日。並於1981年歸化法國公民，直到2019年11月才重新獲得捷克當局給予的捷克公民身分。捷克駐法大使德魯拉克（Petr Drulak）當時親自前往米蘭昆德拉位於巴黎的住所拜訪，並親手將公民身份證明文件發給米蘭昆德拉本人。
重獲公民身份後，米蘭昆德拉本人並未高調返回家鄉捷克，仍舊選擇避開媒體鏡頭低調過生活。一直到今天，負責出版米蘭昆德拉書籍的法國伽利瑪（Gallimard）出版社發言人才向外界證實，米蘭昆德拉在承受長期疾病之苦後逝世，替這名國際文壇大師的傳奇人生寫上最後一頁。