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北京監管告一段落？馬雲財富「嚴重縮水」不及資產高峰時一半

▲阿里巴巴創辦人馬雲在經歷兩年來嚴厲的監管打擊，如今的資產已經不及巔峰時期的一半了。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿里巴巴創辦人馬雲在經歷兩年來嚴厲的監管打擊，如今的資產已經不及巔峰時期的一半了。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

曾是全球知名富豪的阿里巴巴創辦人馬雲過去兩年淡出眾人視野，如今螞蟻集團被中國當局重罰71.23億人民幣，外界推估北京對螞蟻集團的監管打壓終於來到結束。就目前集團估值來推算，持有螞蟻約9.9%股份的馬雲身家比起1年前少了41億美元，遠不及自己巔峰時期的一半。

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根據彭博、CNN報導，曾是中國首富的馬雲在2020年10月24日第2屆外灘金融峰會上發表的演說激怒了中國監管當局，當時他稱「中國金融沒有系統性風險，因為根本沒有系統」、「中國銀行還是當鋪思想，總想著抵押和擔保，害了很多企業家」；又稱「大家都知道，你向銀行借10萬塊，你有點慌；借1000萬，你和銀行都有點慌；借10個億，你一點不用慌，銀行會很慌」、「銀行喜歡給好企業、不需要錢的企業貸款，結果讓很多好企業變成了壞企業，形成了多元化的投資，錢太多也惹很多事。」

這番批評中國監管的發言引發北京對企業最嚴厲的監管打壓，華爾街日報報導稱習近平親自叫停螞蟻IPO，除了螞蟻集團與阿里巴巴外，就連騰訊、滴滴與美團等其他科技巨頭也受到影響。馬雲本人先是被中國人民銀行、中國證監會等4大監管機關聯手約談，螞蟻集團原定在上海與香港的IPO也被臨時喊停，當時螞蟻市值超過3100億美元，而按螞蟻與阿里創新高的股價推算，螞蟻與阿里市值為此共損失8770億美元（約新台幣27.53兆）。

市場當時認為，螞蟻IPO後估值將達到3150億美元左右，但北京監管對螞蟻集團提出的打壓措施包括指控其從事反競爭行為而處以罰款、以數據安全疑慮為由，將其應用程式（app）從app商店下架等，直到上周又宣布決定將對螞蟻集團及旗下機構處以71.23億人民幣罰款，表明對平台企業金融業務從「集中整改，轉入常態化監督」，外界這才認定監管應該告一段落。

2014年馬雲將金融事業從阿里巴巴獨立出來，並於2020年將螞蟻金服改名為螞蟻集團，馬雲本人更間接控制螞蟻集團53.46%表決權，為該集團實際控制人。但在受到監管下，阿里巴巴只能斷尾求生，在螞蟻集團2020年IPO招股書中強調，「上市發行後馬雲個人持股比例不超過8.8%」。

儘管監管打壓行動看似進入尾聲，同時也為螞蟻恢復其IPO案鋪路，但阿里巴巴的股價仍較其2020年10月最高點縮水了逾70%，也就是說從打壓監管以來，這家網路集團市值損失了6450億美元（約新台幣20.3兆元）。

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