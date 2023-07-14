中市府深耕企業服務廉政平台　深獲各界肯定

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黃國榮說，「堅持清廉陽光政治、打造智慧城市、提高政府效能、追求幸福台中」是市府重要的政策，市府也積極推動綠能、工業區等核心產業企業服務廉政平台，期許跨域合作、公私協力，實現「陽光城市、透明治理」的願景，並透過交流活動，讓公私部門對於廉潔有更深入的了解，也讓公務員分清楚圖利與便民的不同，更加提升行政效率。
黃國榮指出，2023縣市長施政滿意度調查，台中市獲得5星市長與最佳進步獎2項肯定，另中央公布112年第1季各項經濟統計數據中，台中市經濟指標再次奪冠，累積共計奪得11項經濟指標冠軍，經濟發展成效斐然，感謝在場企業及各界共同為台中經濟發展努力，打造繁榮幸福的「富強台中」。
法務部政務次長蔡碧仲致詞表示，我國雖非聯合國會員國，但仍自主依循聯合國反貪腐公約內容，推動公私部門協力反貪腐相關作為，努力推動深化「企業誠信」及「法令遵循」，自去年起，法務部請廉政署融入機關採購廉政平台公開透明的精神及運作成功經驗，結合各主管機關、地方政府、檢察、廉政系統，學界及非政府組織等，推廣試辦「企業服務廉政平台」，跨域為企業提供區辨圖利與便民諮詢及服務，透過聯繫中心，營造良善溝通橋梁，攜手共同解決疑難問題，營造更透明、更有效率、更令人安心的廉能優質投資環境。
台灣透明組織理事長徐仁輝表示，台灣最近在國際透明組織所公布的全球清廉印象指數中獲得亮麗的成績；此外，中市政風處近年辦理許多廉政交流活動，讓「簡政便民、公私協力、永續發展、誠信經營」的信念，深植公私部門。
政風處表示，此次展望交流會邀集公私部門相互溝通交流，展現台中協助企業永續發展決心與治理成果，邀集產、官、學、企業等各界代表參與，就企業永續經營、政府透明治理等重要議題進行交流討論，瞭解業者實務上需求，以利促進產業經管及簡政便民措施，強化誠信治理及法令遵循，建立公私部門反貪腐夥伴關係，達到政府廉能治理與企業永續發展的雙贏局面，大家攜手同心共創美好的願景。