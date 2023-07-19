台美租稅協定草案討論稿出爐　專家：赴美投資稅負成本有望降低

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在降低股利、利息、權利金收入的扣繳稅率部分，目前美國針對外國居住者的美國來源所得課徵30%扣繳稅率。新草案擬將扣繳稅率降低，美國來源的利息、權利金收入，適用的扣繳稅率將降低至10%；美國來源股利的扣繳稅率則將降低至15%。若持有美國公司10%以上的股權，扣繳稅率得降低至10%。
至於引入常設機構（Permanent establishment）定義，廖月波說明，目前台商在美國若未設立公司而在美國有營業活動，以是否被認定為有交易或營業行為而判定是否須納稅。草案則引入租稅協定概念，改以常設機構的標準判斷，僅須就其歸屬於美國常設機構之有效關聯收入繳納美國所得稅。引入此規定，將使得台商在美活動是否需課稅有更明確的判定原則。
另外，台灣企業赴美建廠，常需以出差或是派駐員工監督當地建廠事宜，草案對台灣稅務居住者在美提供服務，符合條件下取得的受僱所得，將得以享有免稅。惟該薪資收入不得由美國雇主或台灣在美國的常設機構給付，此將解決台灣外派人員面臨薪資可能被台美雙重課稅的風險。
不過， 台灣居住者應符合稅務居民的定義，才能適用法案給予的租稅優惠。特別對公司而言，另須符合利益限制的要求，始能享有租稅協定優惠，以避免協定利益遭到違背立法目的之濫用。此外，針對具台美雙重居住者身分的人，草案亦提供破除僵局法則以決定居住者身分，例如將以永久住所、個人及經濟關係較為密切的地點等標準認定歸屬。
廖月波也提醒，現階段是由美國參議院財政委員會向公眾徵詢意見，截止日期為7月24日，後續美國眾議院歲入委員會將與參議院財政委員會進行協調，待草案經兩個委員會通過後，交付國會參、眾兩院進行表決、通過後總統簽署生效。這次新草案討論稿公布的內容，對直接赴美投資台商而言是一大利多，將大幅降低稅負成本，建議應關注後續立法進度。