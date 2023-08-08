父親節出遊注意！小孩「中暑症狀」一次看 延遲治療恐永久性傷害
接連的颱風遠離後，不少家長一看到好天氣，就帶著孩子往戶外跑，但可能要留意「中暑」。根據衛福部統計，每年7、8月的暑假期間是中暑的高峰期，其中又以5歲以下的孩子更是高風險族群，但由於孩子中暑初期症狀並不明顯，加上不擅表達不舒服、容易被忽視，家長應慎加留意，預防中暑。
記者周淑萍/綜合報導
禾馨醫療小兒科巫漢盟醫師表示，中暑發生原因是長時間處於水分容易蒸發、沒有及時補充，或高溫溼熱身體無法順利排熱；且小孩其實比大人更容易發生中暑，因為小孩汗腺還沒發育成熟、適應熱的能力較弱，身體皮表面積比大人高，受熱範圍大，再加上新陳代謝快，皮下脂肪多、血流量少血液循環較差，造成產熱速率高、排汗速度慢，因此更容易中暑。
巫漢盟醫師提醒，小孩中暑徵兆不明顯，但還是有跡可循，當發現孩子看起來懶洋洋、口渴、沒有胃口、全身發熱，皮膚乾燥發紅、手腳無力走不動、心跳和呼吸都變得很快，這些徵兆都是中暑的警訊，千萬別輕忽這些症狀，嚴重還會出現頭暈噁心，甚至視力模糊、神智混亂、昏迷等症狀，如果沒有及時緩解，還會導致脫水、急性腎衰竭、橫紋肌溶解症、休克等情形。
疑似中暑時該怎麼辦？巫漢盟醫師提醒，請務必立即將孩子帶到陰涼處，設法降低體溫，鬆脫衣物、用「溫水」擦拭身體，以及搧風來降低體溫，如果孩子意識不清、不要強行灌水，等意識清醒再補充水分，如果狀況沒有改善，則應儘速送醫，延遲治療可能會導致永久性傷害、死亡率也會較高。
做好這5項基本預防措施，減少中暑發生機會：
1、避免於上午10點至下午2點時段外出。
2、如果必要外出，需佩戴帽子或太陽眼鏡做好防曬。
3、穿著透氣或是防紫外線照射的功能性衣物。
4、適時補充水分預防脫水。
5、攜帶隨身風扇來散熱。
醫師特別提醒，天氣熱，大人小孩都愛豪飲冰水，但冰水會刺激呼吸道、造成氣管收縮引起咳嗽，所以建議分次飲水、水溫不要太冰為佳。