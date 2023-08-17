高速逆向騎士被撞飛！亂騎機車影片引熱議 越南網友瘋傳
近期台灣網路影片「山道猴子的一生」引起網友熱議，而在越南也出現一段摩托車騎士高速撞向汽車後，整個人從機車上飛出並落在汽車上的恐怖影片，讓網友們瘋傳。畫面中可以看到，一輛機車高速行駛在逆向道路上，汽車閃避不及，最終引發憾事發生。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越通社》報導，越南隆安省（Long An）一名騎士在8月6日高速行駛在對向車道，導致正常行駛的汽車來不及閃避，迎面撞上後車頭全毀，而騎士被撞飛並摔落車頂，當場無生命跡象。從影片中可以看出，該機車在撞擊前就看到汽車，但完全沒有減速，直接撞上汽車。
撞擊後該輛轎車車頭嚴重毀損，擋風玻璃也破掉，騎士則是在空中後翻重落在轎車車頂，警方接到消息後連忙趕往事發現場，確認騎士已死亡。整部影片在網路上發酵，網友紛紛不解車禍原因，也稱幸好附近有監視器拍下整起意外事件，否則汽車駕駛無辜被撞擊，也沒有申訴管道。
越南有近1億人口，東南亞國家包括越南、泰國、印尼，菲律賓、馬來西亞幾個國家的機車市場規模總計是17倍台灣的數量，雖然台灣被稱之為「機車王國」，但東南亞的機車騎士也不遑多讓，大多數老百姓以機車代步上班，因此機車高速車禍影片經常引發百姓共鳴。