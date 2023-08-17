LK-99不是常溫超導體！德國權威揭關鍵內幕 「超導現象」非真的
今年七月底南韓團隊聲稱找到常溫超導體「LK-99」，科學界一度陷入瘋狂，但隨著各國實驗室不斷進行還原，但都未能復現，讓LK-99可能是超導體的機會也越來越渺茫。近期德國權威級研究所也直言：「LK-99不是超導體！」並詳細說明原因。
記者潘毅/綜合報導
科學期刊《自然》（Nature）在本月16日，刊登了德國頂尖研究機構馬克斯—普朗克固體研究所（Max Planck Institute for Solid State Research），由普法爾（Pascal Puphal）帶領的團隊，針對「LK-99」進行合成重現的論文。
普法爾團隊在論文中指出，他們使用「移動式溶劑浮動區法」（TSFZ，traveling solvent floating zone method）成功合成出最純淨的「LK-99」單結晶，隨後開始進行各種超導體測量。
結果發現「LK-99」單結晶體高度絕緣且光學透明，是一個在常溫電阻在百萬歐姆範圍內的絕緣體，表現出輕微的鐵磁性和抗磁性，但沒有足夠的力量進行部分懸浮，最終得出結論「 我們排除了超導性的存在」。普法爾也指出，南韓團隊合成出的LK-99會出現「類似」超導現象，是因為有硫化亞銅雜質存在，所謂的「LK-99」超導可能是硫化亞銅所造成的誤導訊號。
加州大學戴維斯分校的凝聚體物理學實驗學家維什克（Inna Vishik）也認為，圍繞LK-99的爭議至此幾乎塵埃落定。