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環境部22日成立！環團籲公正審四接案、加快減塑、加強企業淨零

▲「第四天然氣接收站」與協和火力發電廠的轉型有關，環團今（21）日要求新成立的環境部，應公正公開審查四接案。（圖／台電提供）
▲「第四天然氣接收站」與協和火力發電廠的轉型有關，環團今（21）日要求新成立的環境部，應公正公開審查四接案。（圖／台電提供）

記者李琦瑋／台北報導

環保署明（22）日將轉型升格為「環境資源部」，新任部長由中興大學前校長薛富盛接任，下屬機關設有4署1院，盼提升環境治理效能，並處理氣候變遷等相關政策。環團皆對新成立的部門寄予厚望，守護外木山行動小組要求新成立的環境部公正公開審查四接案，捍衛環評制度中民眾參與的精神，讓「升格」名符其實；台灣環境資訊協會、綠色和平等日前呼籲環境部加速2大減塑減廢工作，並盡快由新設「資源循環署」邀集民間商議未來政策規劃；綠色公民行動聯盟等團體指出，僅7%企業承諾淨零，呼籲政府要拿出有效的政策工具。

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環境部底下設立四署一院，包含碳費主管機關「氣候變遷署」、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署，以及國家環境研究院。

基隆協和電廠更新改建（四接）案，目前仍在環保署審議，其中台電計畫興建天然氣接收站需填海造陸，引發破壞生態以及漁權擔憂，先前四接環評擅改開會地點也引發爭議。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，護航開發且讓環評機制倒退30年的環保署長張子敬並未隨著環境部升格也升官，可見行政院至少還有懸崖勒馬的能力。

王醒之呼籲新任的環境部長別讓環境部新瓶裝舊酒，要站穩保育環境的立場保護台灣海岸生態、保護基隆港營運，也期待新任環評委員未來能用客觀、合法、專業的態度來面對基隆外木山四接開發案的爭議，並且捍衛環評制度中民眾參與的精神，讓「升格」名符其實。

台灣環境資訊協會、荒野保護協會、看守台灣及綠色和平日前發出聯合聲明，減塑減廢尚有3項迫切議題，期待新任環境部長薛富盛拿出決心與魄力，加速推動落實，首先是2030年4種一次性用品的禁用目標仍缺乏路徑圖，包括塑膠袋、飲料杯、塑膠吸管、免洗餐具。

其次，全球塑膠公約制定在即，環保署目前雖提出2030年減量13.8萬噸原生塑膠，但對照台灣一年使用量1,304萬噸，僅佔1%，可說是杯水車薪，台灣應積極跟上國際。

第三是台灣廢棄物產生總量連年成長，生活垃圾在近2年突破千萬公噸，若加上事業廢棄物更突破3千萬公噸，若不從源頭減少生產廢棄物，並設定廢棄物總量管制機制，將無法遏止廢棄物成長，台灣的垃圾大戰也不會停歇。

綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡研究中心日前召開記者會指出，目前僅有7%上市櫃公司承諾淨零，多數企業仍在觀望是否要開始積極減碳，卻未見政府部門拿出減碳決心、制定有效的政策工具。

環團提出4點訴求，包括《淨零12項關鍵戰略》應新增產業轉型的整體戰略，且公開說明6大耗能產業的階段性減量目標。環境部、經濟部與金管會等各部會，應整合法規管制、經濟誘因、基礎建設、資訊揭露等各項政策工具，於戰略中說明其如何實施，以引導產業淨零轉型。

金管會應參照聯合國「誠信第一」（Integrity Matters）報告，修訂企業氣候相關資訊的揭露形式，且強化資訊揭露品質，確保利害關係人能夠於政府平台獲得準確的企業永續資訊。

碳排大戶應加速制定完整的轉型計畫，而非停留在淨零或階段性減碳目標、措施的承諾，主管機關針對企業自主減量計畫及碳費優惠費率之訂定，亦應參酌其轉型計畫之內容，確保其商業策略與公司治理符應淨零路徑。政府應參考歐盟「企業永續盡職管理指令」建立適當的監督機制，確保企業的氣候轉型符合2050淨零時程。

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