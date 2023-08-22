美3人喝奶昔染「李斯特菌」喪命 醫揭死亡率35%！吃冰前先看這點
據《CNN》報導，日前美國華盛頓州有3位民眾，前往塔科馬（Tacoma）速食店「Frugals」用餐時喝下奶昔，結果身體出現不適，最後送醫不治，另有3人也住院治療，衛生單位調查後，發現是店家奶昔機清潔不當，導致「李斯特菌」污染奶昔，對此林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海也提醒，受李斯特菌感染，可能造成「菌血症」，免疫力低下者死亡率高達30至35%，是很嚴重的食安事件，天氣熱吃冰時務必特別小心。
記者張志浩/綜合報導
顏宗海說明，李斯特菌是「革蘭氏陽性桿菌」的一種，常見於土壤、腐生植物和許多哺乳動物的糞便中，屬於「人畜共通傳染病」，對一般人來說，李斯特菌會導致腹瀉、嘔吐等急性腸胃炎症狀，但若是長者、孩童等免疫力低下者，細菌可能會蔓延到全身，釀成「菌血症」，死亡率達30至35%。
顏宗海指出，李斯特菌生長的溫度範圍在攝氏3至45度之間，最適合的溫度為攝氏30至37度，因此溫度落在攝氏4至10度的冰箱內，它仍可繁殖。中原大學生物科技系副教授招名威也提醒，夏天許多人愛吃冰，但需注意的細節很多，若水質來源不佳、冰塊本身保存不好、冰箱或製冰機不乾淨、操作人員不健康、店家環境不衛生等，都有可能會引發憾事。
除了冰品可能受到李斯特菌污染外，顏宗海也說，生菜沙拉、起司、乳酪甚至水果，也都可能有李斯特菌的蹤跡，「因為它們不需要加熱，大家拿到就開始吃，風險當然更高」；而台灣在今年5月也有超商沙拉被驗出李斯特菌的案例，消基會當時也建議消費者，飲食習慣應盡量以熟食為主，食物需加熱至攝氏72以上，才可殺死李斯特菌，同時應該謹慎處理食品、避免汙染才是最重要的預防方法。