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福島核廢水24日排入海　漁民怒「政府食言」憂心走「回頭路」

▲上百名民眾聚集在首相官邸前，反對核廢水排放入海，要求政府傾聽漁業人士的聲音。（圖／美聯社／達志影像）
▲上百名民眾聚集在首相官邸前，反對核廢水排放入海，要求政府傾聽漁業人士的聲音。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本政府在今（22）日拍板決定，最快24日起將會把存放在福島第一核電廠腹地的「核廢水」（核處理水）排放入海。根據計劃，日本至少需要花上30年時間來排放約130萬噸處理過的核廢水，這也引起日本漁民反彈，擔憂讓過去在消費者回流上所做的努力「回到原點」。

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綜合日媒報導，日本首相岸田文雄21日前往福島第一核電廠進行視察，隨後便在22日上午於首相官邸召開針對東京電力福島第一核電站處理水排放入海的閣僚會，並拍板定案24日進行排海作業。按照東京電力公司的計劃，經過處理和稀釋的核污染水，將通過一條約1公里長的海底隧道排放入海，排放時間將長達 30 年。

儘管先前日本政府表示已就此問題獲得了漁業界「一定程度的理解」，岸田更稱「今後就算需要數十年的較長時間，作為政府都將負起責任應對，直到處理水處置完畢」。但確定排海仍引起漁民不滿，上百名反對核電的民眾聚集在首相官邸前，高呼「聆聽漁業人士的聲音」、「勿將代價留給未來」。

據《時事通信社》引述福島一名71歲漁夫小野春雄的說法，指出日本當局只有和少部分漁業界人士會面，根本沒有與在地漁夫直接對談、取得諒解。小野春雄憤怒的表示，過去政府曾承諾在沒有取得相關人士的諒解前，不會將核廢水排放入海，但「政府卻食言了」，他更直言，排放核廢水對漁業百害無一利，「大家之後都會不敢買魚」。

另一名福島縣相馬市的鮮魚店老闆無奈表示，「雖然反對排放入海，但政府無論如何都打算進行，所以我放棄了」。針對風評被害問題，該名老闆認為，最終還是消費者的心理問題，而且其他地區的人不敢買也不是一天兩天的事情，「從福島第一核電廠事故以來就一直有的狀況，我已經習慣了。」

《路透社》報導訪問了福島縣相馬市一間生魚片店老闆中島孝，他回憶起福島核災發生之後的歲月，許多消費者紛紛避買維繫當地社區生計的在地農漁產品，讓他一度懷疑是否該繼續販售這些產品，「我當時失去了信心」。

多年來，隨著食安檢測結果顯示，食品中輻射含量從超標逐步回歸到未檢出，消費者這才慢慢回籠。但如今政府拍板定案排放核廢水，中島孝認為這恐將代表新一輪生存戰的開始，「未來30多年將這些核廢水全都排海會產生什麼後果，目前尚未對此進行過科學研究」，他認為「排放核廢水極不科學，肯定會重挫魚類銷售量。」

由於排放核廢水可能導致銷量降低，為了協助漁業應對可能傷害，日本政府已設立總額800億日圓（約台幣175億元）的基金，協助開發新銷售管道，並將多餘的漁獲進行冷凍，直到需求復甦為止，並提供其他應對措施。

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