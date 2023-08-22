福島核廢水24日排入海　漁民怒「政府食言」憂心走「回頭路」

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儘管先前日本政府表示已就此問題獲得了漁業界「一定程度的理解」，岸田更稱「今後就算需要數十年的較長時間，作為政府都將負起責任應對，直到處理水處置完畢」。但確定排海仍引起漁民不滿，上百名反對核電的民眾聚集在首相官邸前，高呼「聆聽漁業人士的聲音」、「勿將代價留給未來」。
據《時事通信社》引述福島一名71歲漁夫小野春雄的說法，指出日本當局只有和少部分漁業界人士會面，根本沒有與在地漁夫直接對談、取得諒解。小野春雄憤怒的表示，過去政府曾承諾在沒有取得相關人士的諒解前，不會將核廢水排放入海，但「政府卻食言了」，他更直言，排放核廢水對漁業百害無一利，「大家之後都會不敢買魚」。
另一名福島縣相馬市的鮮魚店老闆無奈表示，「雖然反對排放入海，但政府無論如何都打算進行，所以我放棄了」。針對風評被害問題，該名老闆認為，最終還是消費者的心理問題，而且其他地區的人不敢買也不是一天兩天的事情，「從福島第一核電廠事故以來就一直有的狀況，我已經習慣了。」
《路透社》報導訪問了福島縣相馬市一間生魚片店老闆中島孝，他回憶起福島核災發生之後的歲月，許多消費者紛紛避買維繫當地社區生計的在地農漁產品，讓他一度懷疑是否該繼續販售這些產品，「我當時失去了信心」。
多年來，隨著食安檢測結果顯示，食品中輻射含量從超標逐步回歸到未檢出，消費者這才慢慢回籠。但如今政府拍板定案排放核廢水，中島孝認為這恐將代表新一輪生存戰的開始，「未來30多年將這些核廢水全都排海會產生什麼後果，目前尚未對此進行過科學研究」，他認為「排放核廢水極不科學，肯定會重挫魚類銷售量。」
由於排放核廢水可能導致銷量降低，為了協助漁業應對可能傷害，日本政府已設立總額800億日圓（約台幣175億元）的基金，協助開發新銷售管道，並將多餘的漁獲進行冷凍，直到需求復甦為止，並提供其他應對措施。