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郭台銘買頭版廣告　趙怡翔點翻譯「三大問題」：別想騙台灣人

▲鴻海集團創辦人郭台銘於《中國時報》等三大報中刊登廣告。（圖／記者林怡昕攝，2023.08.23）
▲鴻海集團創辦人郭台銘於《中國時報》等三大報中刊登廣告。（圖／記者林怡昕攝，2023.08.23）

記者林怡昕／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前在三大報頭版刊出半版廣告，內容刊登他於《華盛頓郵報》撰寫文章的「全文中文版」，不過，民進黨國際部主任趙怡翔卻發現，翻譯過後的中文版不只翻譯不誠實，原文裡四處提到「一中框架」（One China framework），則全數被翻譯成「一中各表」，他觀察，這現象就是郭台銘無法對台灣人民交代他真正的兩岸立場，而這才是自己最擔心的。

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趙怡翔在臉書貼文指出，想當總統的郭台銘在廣告上大膽表示，這篇文章是要提供台灣公民「細讀深思」，但可能如過往在美國威斯康辛州聲稱要設廠一樣，最終的結果只讓外界更加清楚，郭台銘的話必須大打折扣。

趙怡翔點出該篇翻譯文三大問題，首先是「翻譯不誠實」，趙怡翔說，在《華盛頓郵報》原文裡四處提到「一中框架」（One China framework），則全數被翻譯成「一中各表」，儘管文章原文提到雙方對「一個中國」有不同的解釋，相信無論是藍是綠都會同意「一中框架」不同於「一中各表」，更不能在翻譯上含糊帶過或玩文字遊戲。

趙怡翔再說，第二是「扭曲原本意涵」，原文寫道「中國以（蔡英文）拒絕接受北京詮釋台灣為中國一部分為由終止兩岸對話」（… China cited her refusal to accept Beijing’s interpretation — which includes Taiwan as part of China — as a justification to end the cross-strait talks…），這句話相當據實，也是國際社會的普遍認知，但可能考慮這句話在國內無法滿足深藍選民的意識型態，中文翻譯則改為：「民進黨政府明白破壞了這項『一中各表』的共識，刺激中國大陸終止兩岸對話」，從主動權到問題歸屬，中英文本差異甚大。

趙怡翔指出，最後是「使用誇大敘述」，從第一段中文突然出現的「夾在大國衝突之間的台灣海峽」（英文僅提到台灣海峽），到後續提到「讓全世界都認為台灣很不安全」（英文寫只說台灣變得比較不安全），內文多處的中英翻譯都有出入，而似乎都是將面向國際時比較需要平衡的字句（畢竟《華盛頓郵報》有編輯會審稿）修改成比較符合藍營意識形態的相關論述。

趙怡翔分析，而最終無論是英文或中文，郭台銘這篇文章的核心問題依然存在，「沒有中華民國、沒有主權、沒有正視到威脅的來源」，但是在粗糙與不實的翻譯本當中，還能看到一個現象，這就是郭台銘無法對台灣人民交代他真正的兩岸立場，而這才是自己最擔心的。

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