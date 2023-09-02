職場薪女力／「壽險男海」唯一女董座林文惠　漸進式克服說話恐懼

挑選罹癌治療保險理賠有眉角！壽險業者提點2件事

▲近日「罹癌治療沒住院，保險賠不賠」成熱議話題，許多罹癌患者為減輕門診用藥費用負擔，向醫院請求非必要的住院治療，以利請領商業保險理賠，造成健保制度及醫療量能負擔。（圖／擷取自Pixabay）
▲近日「罹癌治療沒住院，保險賠不賠」成熱議話題，許多罹癌患者為減輕門診用藥費用負擔，向醫院請求非必要的住院治療，以利請領商業保險理賠，造成健保制度及醫療量能負擔。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

避免罹癌治療慘遭保險無法理賠窘境，壽險業者呼籲，醫學發展日新月異，商業醫療保險在設計上，會因應各時代背景，民眾應定期檢視保單內容，若能力許可，民眾可購買有癌症醫療應援給付的多功能壽險商品，守護健康的同時又兼顧傳承功能。

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近日「罹癌治療沒住院，保險賠不賠」成熱議話題，許多罹癌患者為減輕門診用藥費用負擔，向醫院請求非必要的住院治療，以利請領商業保險理賠，造成健保制度及醫療量能負擔。針對癌症治療資源被濫用的情況，壽險公會表示，民眾若想要獲得更好的癌症治療保障，則應購買罹癌即給付的癌症保險或有提供標靶藥物治療保障的相關商品。

醫學發展日新月異，過去沒人能預料到，癌症治療從過去全身裝滿儀器的重大疾病，進展至即使是晚期患者也非需住院，口服用藥或門診治療即可進行診治。AIA友邦人壽總經理侯文成指出，商業醫療保險在設計上，會因應每個時代的背景，建議民眾應每年檢視手上的保單內容，讓自己與家人獲得跟得上醫療科技發展的保險保障內容。

許多舊式癌症醫療險保障內容，多以住院、手術、化療、放射治療等傳統技術，做為定額計次的給付範圍，但最新的精準醫療如免疫療法、標靶治療、質子或重粒子治療等，因未被列入給付項目而無法獲得理賠，即使有投保罹癌即給付的癌症保險，也須注意保額是否足夠，因早期投保的癌症險大多僅提供2%至10%保額的初次罹癌保險金，然而，治療效果越好、治療成本也越昂貴，除非當初購買的保障額度夠高，否則能領取的理賠金額仍恐不太足夠，限縮了防癌保單可發揮的價值。

友邦人壽建議，民眾可購買有癌症醫療應援給付的多功能壽險商品，守護健康的同時又兼顧傳承功能。

以「友邦人壽雙享保利率變動型終身保險」為例，以單筆給付高額癌症（重度）援保險金為主要訴求，提供不幸罹患癌症（重度）的保戶，在第4保單年度起可請領總保額50%的給付，得以安心接受新式醫療，剩餘的總保額50%則可繼續增值且傳承給家人。繳費年期僅3年，以新台幣計價免除匯率風險，最高投保年齡為70歲、最高投保金額為新台幣2000萬元。

除了提供罹癌時有選擇精準醫療的本錢，「友邦人壽雙享保利率變動型終身保險」也適合有「資產配置」需求的中高資產族群，也有機會隨著時間累積得回饋分享金使資產增長，強化資產傳承的效益，且身故保險金還可約定分期定期給付。

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