反對含氚核廢水排入海！環團14日響應全球行動：憂其他放射性核種

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崔愫欣說，高污染性的核廢水不該排放在自然環境中，即使經過過濾，但仍有極高的環境風險，僅以水中的「氚」含量比較，掩蓋了水中可能仍有其他放射性核種的事實，這只是日本政府試圖淡化核廢水對海洋所造成影響的說詞。
媽媽氣候行動聯盟祕書長楊順美表示，日本使用「多核種處理系統」設備，宣稱可以過濾掉「氚」和「碳14」以外的62種放射性核種，但實際上並不是百分之百徹底去除，只是將放射性濃度稀釋至符合日本法規為止。根據台灣原能會去年11月27日至12月1日到日本東電的考察報告，目前福島核電廠內儲存的放射性污水，有70%水中的放射性核種活度尚未達到排放標準，需進行二次處理。
楊順美指出，此外，每個儲存罐裡面的放射性物質也不同，日本政府卻聲稱ALPS技術能將鍶90和碘129等有害放射物質的濃度，在第二階段處理後降低到預期規定限值之下，但是這些數據，在目前刻意被淡化，只將重點放在「氚」的含量，這是非常混淆焦點的說法。
環境法律人協會特聘研究員謝蓓宜表示，福島外海正好是台灣北太平洋的重點遠洋漁場，包含秋刀魚、長鰭鮪魚、北太赤魷等漁獲的重要漁場，是排放核廢水之後首當其衝的漁場，若說福島含氚廢水要1年後才會影響台灣的說法，很有可能還是過於樂觀。
謝蓓宜呼籲，台灣政府應主動回應民眾對食安的擔憂，此外對漁民應有完整的資訊教育，輔導使用預測系統，並建立因應預測出海的措施、捕撈後檢測的機制，以確保台灣水產品的安全無虞。福島排放核廢水將持續長達數十年，台灣的檢測量能是否能夠持續維持，還是未來會因應情況調整量能，也是應說明清楚的事項。
全球運動網絡預告將會展開新的共同行動，將於9月16日於紐約聯合國總部前以及洛杉磯、首爾、名古屋、雪梨及蘇黎世等城市舉行燭光集會活動，並向聯合國的官員提交反對排放核廢水入海的100萬聯署信，台灣的全國廢核平台也將於9月14日在台北舉辦燭光排字活動響應全球串聯，反對與阻止日本排放福島核電廠的廢水進入太平洋的計畫，同時建議或採用已經提出更為科學的替代方案。