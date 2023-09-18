「奴工長照」是台灣之恥！黃姿華：廢除移工24小時待命制迫在眉睫
國民黨總統參選人侯友宜近來接連拋出長照相關政策，主張80歲以上取消巴氏量表，可直接申請看護移工。政府從善如流，衛福部、勞動部12日拍板定案，確定放寬3大類對象，不需經巴氏量表評估即可聘僱看護移工，包括輕度失智症患者、使用長照服務滿6個月，並擴大特定身心障礙類別，初步估計約有60萬家庭因此受惠，最快本月上路。長期關注移工議題的桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華對此提出不同看法，她擔心貿然放寬引入移工門檻，恐將造成移工早已不平等的工作環境更加惡化，甚至可能讓「奴工制」的情況難以翻轉。
國際中心賴正琳／綜合報導
桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華指出，政府在總統大選前大幅放寬引入移工門檻的政策措施難以服眾，質疑政府在缺乏配套的情況下，根本是打算擴大「奴工制」。黃姿華指出，現行的看護移工制度是罔顧移工權益下的產物，她主張廢除家庭聘僱一對一24小時live-in外籍看護的制度，改由長照機構調配人力，畢竟用長照名義綁定家事移工的人身自由，本身就是十分不合理的行為。
她認為台灣政府應拋棄奴役心態，承諾移工的薪資與勞動條件不再與本國勞工脫鉤，規劃移工全數轉由與政府簽訂行政契約提供長照服務之長照服務機構聘僱，以多對多的協作方式提供長照服務，並持續改善所有長照人員勞動條件。
台灣人權促進會秘書長施逸翔則表示，台灣的看護移工長期處於弱勢和不對等的情況，包括「權勢不對等」和「ME TOO」問題發生時，礙於語言窒礙和沒有對外求援的管道，看護移工往往求助無門，即便遭遇雇主的性騷擾、不當對待和虐待，也無法第一時間獲得幫助，這些委屈只能自己吞，讓台灣虐待移工的案件層出不窮，早已重創台灣在國際社會的名聲。
他強調，台灣政府在這個「敏感的時間點」打算大幅度開放引入移工門檻，完全是把長照制度當成政治籌碼，然而已開發國家都在搶移工的現今社會，不應尚未完善移工制度，就一直開放移工，造成問題惡化和蔓延。
他也站在雇主立場考慮，呼籲政府應介入長照議題，而不是開放移工後便撒手不管。民團指出很多長照家庭都是勒緊褲帶在聘僱移工，對長照家庭來說，一旦家務移工的薪資提升，長照家庭的成本就會上升。「我們必須在這裡指出，這其實是政府刻意製造出來的『弱弱相殘』的局勢！政府退位、長照量能不彰，幾十年來把照顧的責任丟給個別家庭，讓長照這個公共議題，變成個別家戶裡面的勞資爭議，以此來規避政府的長照責任。如果政府能夠完善引入移工制度，就不會衍生出如此多的人倫悲劇。」