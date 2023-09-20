冷知識／蛋黃酥名店被質疑用巴西蛋 揭「鹹蛋不會用雞蛋」兩原因
蛋黃酥這幾年變成台灣人在中秋節檔期必搶商品，這幾日因為進口蛋議題延燒，花蓮就有店家「歪歪歪甜點」被顧客質疑是不是用巴西蛋來做蛋黃酥，吊出老闆親自闢謠，並曬出購買鹹鴨蛋的匯款紀錄，且強調蛋黃酥裡頭鹹蛋絕對是鴨蛋製作。事實上，市面上的鹹蛋幾乎不會以雞蛋來製作，主要有兩個原因。
記者葉盛耀/綜合報導
鹹蛋的製作原理，就是將蛋黃內的水分、脂肪，因為鹽分進入蛋殼內和蛋黃產生鹽析作用，而讓蛋黃出油後變固體狀。也因此傳統鹹鴨蛋做法就是將紅土、鹽、草灰與黃酒調和成泥狀，塗抹在鴨蛋表面，醃製一個月左右即成。而近幾年較新式的做法，是調配濃度25%的鹽水，將鴨蛋浸泡醃製20~25天就約莫完成。
若是以此原理，雞蛋其實也可拿來製成鹹蛋，但是一開始會以鴨蛋製作，原因在於鴨蛋腥味較濃厚些，直接煎煮成料理氣味重，可以醃製完成的鹹蛋卻反而有獨特香味。且鴨蛋的蛋黃較大、油脂較多，做成鹹蛋後流沙質地才會明顯。因此演變成幾乎不會有人拿雞蛋來做鹹蛋了。
至於紅土鴨蛋與鹹水鴨蛋的差別，像是陳耀訓的蛋黃酥，就標榜使用紅土鴨蛋；而與陳耀訓同樣都獲得過世界麵包大賽冠軍的王鵬傑，旗下烘焙品牌「莎士比亞」就是選擇以鹽水鹹鴨蛋來製作蛋黃酥。一般來說，紅土醃製法時間較長，但鹹度較均勻，醃好後還要再清沖洗手續，較為費工；而鹽水醃製法時間較短一些，醃好後無需再清洗，但是因為僅用鹽水而無土壤包覆過，食安考量上較為安心。兩者都各有其優缺點。