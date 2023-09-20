蛋黃酥名店遭1星負評！客懷疑「使用巴西蛋」 老闆傻眼出面打臉
中秋節將至，蛋黃酥成為熱銷的伴手禮，許多家知名的蛋黃酥店訂單都快做不完！然而近日因為進口雞蛋爭議，竟然有甜點業者掃到颱風尾，無故收到顧客的一星負評，甚至遭到質疑「使用巴西蛋」，讓被指控的花蓮知名甜點店「歪歪歪甜點」老闆非常傻眼，出面曬出購買鴨蛋的匯款紀錄，強調本店絕對不是用雞蛋，更不用說是用到巴西蛋！
記者張嘉哲/綜合報導
花蓮知名甜點店近日收到客人的一星負評，內容寫道「在缺蛋的中秋節前夕，你們竟然有源源不絕的鹹蛋，實在令人感到懷疑，業界盛傳你們是用雞蛋而非鹹鴨蛋，近期又有巴西過期蛋在市面流竄，請問你們有用到巴西進口的雞蛋嗎？你們是不是政府的白手套？專門處理這些過期蛋？如果是使用雞蛋做蛋黃酥，給你們一顆星，是我的善良」。
對於該負評，讓「歪歪歪甜點」非常傻眼，在臉書上直接貼出三張匯款的截圖，正是向廠商購買鹹蛋黃的匯款細項，店家強調「為什麼我們會有源源不絕的鹹蛋？因為八月就預付了訂金至少2X萬在鹹蛋上！歪歪歪的蛋黃酥的鹹蛋是鴨蛋，是紅土漬鴨蛋黃，還指名要大顆油脂豐厚的那種，直接跟有養鴨場的鹹蛋黃上游加工廠訂購的。」
「起訂量至少是幾萬，不是只要一兩百顆，現在在市場要買買不到的那種」店家強調「我們不需要你的善良，不需要你的道聽塗說，也不用亂揣測什麼白手套，只希望你好好用腦袋思考你要質疑什麼！歪歪歪就是老老實實本本分分的做蛋黃酥，做了至少七年了！你不懂花二十幾萬下訂鴨蛋黃，做蛋黃酥是什麼概念吧？我們還有上萬顆蛋黃酥訂單要交，就不廢話的附上訂單匯款截圖」貼文曝光引發老饕一面倒支持聲。