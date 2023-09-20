▲「失智≠依賴」7旬伯失智又弱視　職能治療助生活自立

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失智者：「我和以前比，差太多了，做了更丟臉….」
家人：「他做不好的，太危險了，拜託千萬別讓他做，保護他才重要！」
照顧者：「為何要復能？他躺著不要起來走動，我們照顧起來比較輕鬆。」
失智家庭10大需求排名根據失智症協會111年全國失智家庭需求調查統計，諮詢需求排名為
- 政府長期照顧資源的使用64%
- 症狀因應／適應、照顧技巧61%
- 幫助延緩之活動訊息53%
- 經濟補助或其他社會福利資源51%
- 就醫及用藥問題43%
- 認識失智症等疾病知識43%
- 外出或居家安全35%
- 財務管理規劃／法律問題25%
- 就業協助7%
- 駕駛問題5%
居家環境技巧建構方案毛慧芬表示，藉由專業人員與個案／照顧者合作，依照個案狀況設定目標，設計個別化職能活動、調整環境，以維持失智症個案參與職能的機會。可提升失智者的日常功能與生活品質，並減少精神行為症狀、照顧者對個案行為的負荷與擔憂。
根據衛生福利部委託計畫「失智症患者與其家屬之整合型長期照顧服務模式研究 」顯示，透過約6次教導個案／照顧者的策略，比起一般衛教更能長期建立照顧者照顧自信與壓力。
- 自主≠完全獨立：
- 不過早放棄：
- 破除刻板印象、增進不放棄的信心：
不放棄變得更健康 失智 ≠ 無望毛慧芬表示，社會整體低估失智症患者的能力。醫療復健服務品質是最「消極」的，相較中風、腦傷經常鼓勵退場（尤其中、重度），少有針對失智症進行復健治療（認知促進、生活功能重建），在缺乏復健／復能的情況下，失智者確診後產生絕望感，照顧者也會因過度協助，不但疲憊而加速失能。
她呼籲確保失智者的醫療復健權利，儘可能延緩認知衰退、延長獨立的時間，支持失智者的生活安排、社區參與。例如開車與駕駛議題，除了不讓失智者上路，能否思考讓失智者「可以訓練，儘可能維持？」尤其政府是領頭羊，有責任推動各項政策與投入資源，加以宣導提供優質、具實證、方便、可近的服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59243
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