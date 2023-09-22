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違規女車主飆罵員警「臭要飯的」　當場上銬逮捕！

▲違規女車主飆罵員警「臭要飯的」　當場上銬逮捕！（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲違規女車主飆罵員警「臭要飯的」　當場上銬逮捕！（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

台中市警二分局員警昨（21）日於北區永與街、美德街口對一輛違規停車的自小客車開單舉發時，遭到馬姓女車主衝出來歇斯底里式的咆哮辱罵，員警對女車主三次警告制止仍無效，在女車主罵出一句「臭要飯的一樣」後，員警動手依妨害公務罪將女車主上銬逮捕；過程中女車主頑強揮臂、蹬腿，造成員警手腳多處傷。

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中市警第二分局永興所警員謝承諺、邱俊凱擔服112年21日18-20時巡邏勤務，接獲值班派遣前往美德街154號處理違規停車案件時，員警到場發現一部自小客車違停於永興街與美德街口交叉路口處，正欲上前逕行舉發時，該車馬姓駕駛（女、52年次）突然出現，並欲駕車離去，員警現場要求馬女出示證件以完成告發程序，惟馬女拒不配合且駕車險衝撞到員警，經員警制止後，又多次以「他媽的」、「什麼東西啊」、「不要臉」…等字眼辱罵員警，經警方多次警告制止無效，在女車主飆出一句「你們這群跟他媽的臭要飯一樣」時，員警決定不忍了，當場依妨害公務罪現行犯將她上銬逮捕並帶返所內偵辦。


員警依法逮捕並告知其相關權利時，馬女情緒極度不穩，不斷抗拒並以腳踹方式攻擊員警，造成二名員警手腳多處擦挫傷，經前往國軍中清分院包紮後已無大礙；全案警訊後，將馬女依妨害公務罪嫌移送臺中地檢署偵辦；另違反道路交通管理處罰條例部分，依第55條第1項第3款交叉路口十公尺內臨時停車及第60條第2項第1款不服稽查取締進行告發。第二分局呼籲，暴力無法解決問題，警察對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。
 

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