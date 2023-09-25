侯友宜開補助女性凍卵政策 戴瑋姍秀「新北市府不想做」公文打臉
向市政府告長假的國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（25）日提出「補助凍卵、保障生育」政見，指出經過醫療評估，30至40歲女性是最適合凍卵的年齡，未來將有2萬元一次性凍卵補助。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍晚間隨即在臉書揭露一則公文，內容為多名市議員提案要求新北市比照桃園、新竹研議「凍卵及AMH檢測」補助方案，但遭市府以「凍卵為侵入性醫療行為，對女性健康可能造成風險」回絕，甚至還說「把握適齡規劃生育才是解決之道」，酸說侯友宜在新北「不想做」的政策，為了選總統開記者會講得天花亂墜，亂開支票，想欺騙全國人民。
記者吳嘉億／新北報導
針對侯友宜布少子化政見，要補助30-40歲女性凍卵，戴瑋姍在文章中開頭先點名侯友宜可能忘記了，在今年七月戴瑋姍曾與同黨市議員鄭宇恩、張嘉玲、張錦豪、廖宜琨提案，要求新北市能比照桃園、新竹研議「凍卵及AMH檢測」補助方案。
戴瑋姍提到，對於「凍卵及AMH檢測」補助方案，侯市府以「凍卵為侵入性醫療行為，對女性健康可能造成風險」，一口回絕，甚至連幫助女性了解自身卵巢功能和生育能力的AMH檢測，都不願意補助，還說「把握適齡規劃生育才是解決之道」。
戴瑋姍進一步說到，從此可見侯友宜一點都不了解女性的困境，凍卵不就是因為職涯與生涯規劃和生育年齡產生衝突，才需要凍卵保留未來的選擇權嗎？痛批侯友宜在新北「不想做」的政策，不是抱怨沒有預算，就是推託沒有人力，更多的是「沒有心」。
戴瑋姍文末強調，侯友宜若真心想照顧女性、實質改善少子化，應該會盡力克服困難，而不是推三阻四，讓市民期盼、議員支持的政策胎死腹中；現在為了選總統，開記者會講得天花亂墜，亂開支票，想欺騙全國人民，有這樣落跑不做事、信口開河的總統候選人，真的是全民的悲哀。