2023中秋節祝福語大全！「中秋的由來、創意賀詞、打卡文案」快收

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◼月圓人團圓，中秋節快樂。
◼月亮代表我的心，月餅代表我的情，中秋節快樂。
◼走過很多地方，最圓的月亮還是家的方向，中秋節快樂。
◼月亮慢慢變圓，凡事慢慢如願。
◼中秋節快樂，祝你日子比月餅甜。
◼一輪明月，千里共賞，祝中秋節快樂。
◼月圓人圓花正好，事順業順萬家興。
🟡「中秋節快樂」英文怎麼說？
◼Happy Moon Festival.
◼Happy Mid-Autumn Festival.
🟡中秋節快樂貼圖、問候圖
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🟡中秋節創意打卡文案
◼一年一中秋，一家一平安。
◼不能一起吃月餅，但我們有同一個月亮。
◼我向月亮祈禱，願所愛之人圓滿安好。
◼看天上的月，吹人間的風，過最平凡的生活。
◼月光所照，皆是故鄉。
◼希望以後的日子比月餅還甜。
◼月亮慢慢變圓，我們也慢慢變好。
🟡中秋節的由來
中秋節又稱為八月節、八月半、月夕、月節、 十五夜，是每年的農曆八月十五。中秋最知名的民間傳說便是「嫦娥奔月」，相傳嫦娥偷吃仙藥飛上月球，與丈夫后羿天地相隔。
此外，神話傳說「月兔」（又名玉兔）是住在月球上的兔子，在月宮陪伴嫦娥並搗藥（或搗麻糬），因此月兔總伴隨用杵搗缽的形象。
🟡關於中秋節的歌
◼《城裡的月光 》．許美靜
◼《但願人長久》．鄧麗君
◼《月亮惹的禍》．張宇
◼《一樣的月光》．徐佳瑩
◼《月光愛人》．李玟
◼《帶我去月球》．張雨生
◼《白月光》．張信哲．
◼《又圓了的月亮》．郭采潔
◼《殘酷月光》．林宥嘉
◼《月光》．王心凌
🟡中秋節要拜拜嗎？
中秋節晚餐後，可以準備3樣水果、糕點、拜神紙錢，焚香向太陰星君敬拜，口唸：「太陰星君在上，今逢您聖誕，信士（信女）某某某誠心敬拜太陰星君，祈求您大慈大悲，保佑我時來運轉，心想事成。」
若要求姻緣，單身者在中秋節當天，準備鮮花水果至月老廟拜月老，口唸：「今逢中秋佳節，祈求月下老人能為某某某，牽線結緣，讓某某某能夠早結良緣，心想事成。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。