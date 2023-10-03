資深演員患「眼科絕症」！醫揭中斷治療原因 一表測出黃斑部病變
今（2023）年10月12日是世界視覺日，昔日的「眼科絕症」黃斑部病變，現仍深深影響台灣視力健康。據統計，在視力障礙長輩中，平均每4人有1人是黃斑部病變引起，老牌藝人梁修身、英國名演員茱迪丹契（Judi Dench）都苦於此症。醫師說， 別把黃斑部病變當正常老化，以免視力隨病程發展而受損，甚至失明， 及時且穩定的治療格外重要，透過一張表快速揪出黃斑部病變警報。
NOWnews／綜合報導
林口長庚醫院眼科部主任黃奕修說， 黃斑部病變若無持續回診，可能有視力受損、失明的危機， 但逾半數患者會在治療2年後停止療程。為探究中斷原因，日前攜手藥廠研究黃斑部病患者的醫囑遵從性，以了解國人對於黃斑部病變治療的認知與態度。
黃奕修說，該研究為期約8個月，收案病人年齡在56至88歲，以接受眼內注射治療的患者為主；結果顯示，國內病人有2大常見迷思，覺得黃斑部病變對健康衝擊不大，有治療，視力就會快速變好，且對眼內注射治療期待過高，導致容易受挫，甚至放棄治療。
此研究也發現，高達62%患者罹患其他慢性病，但為維持黃斑部病變的治療，不僅在交通往返上需花費1.8小時，候診平均時間更高達4.7小時，等於平均每次回診需花掉6.5小時，幾乎等於上班族1天工作時間，不難想像病人為何會放棄治療。
不過該研究也顯示，若能邀請伴侶與家人加入照護行列，並減少眼內注射頻率，同時提升治療初期信心，則有望提升患者治療穩定度。
近年已有新一代雙機轉眼內注射藥物，可同時抑制血管不正常的增生，並減少視網膜積液、血液滲漏，病人可依治療反應減少注射次數，治療頻率有機會延長到16週、也就是4個月1次，明顯減輕病人與照護者回診次數，也提供更多治療選擇。