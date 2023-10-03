▲ 電動車保險沒公司要接！歐洲電動車主保險報價上漲3倍！

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果只論及能源的使用金費，電動車可能還是便宜一點，即便近年來電價其實上漲不少，相比幾年前來說使用成本上升許多，但這應該都不及保險費用的上漲，至少對於英國的電動車駕駛來說，有人發現他們的保費上漲了3倍多，甚至有的保險公司已經決定不承保電動車款，英國《衛報》採訪了一位特斯拉車主，他去年支付了1,200英鎊(約台幣4.7萬)的保險費，但是今年保單結束時他收到了一封來自保險公司的信，表示明年無法為Model Y提供任何保險。
該名駕駛開始詢問其他保險公司的報價，在幾經詢問之下至少有四家知名的保險公司拒絕提供報價，也就是拒絕承保的意思，因此他不得不接受Direct Line保險公司提供的4,500英鎊(約台幣17.6萬元)保單，而因為金費過於龐大讓他還要分期，讓最終成本超過5,000英鎊(約台幣19.5萬元)，而這位車主考慮終止每個月600元英鎊的租賃方案，但是違約金卻要8,000英鎊，而這不是只在特斯拉身上出現，即便像是Smart EQ ForFour的車主也發生一樣的狀況，這都是因為電動車的維修成本更高，而根據數據顯示燃油引擎的平均保費成長29%，但電動車則是72%，這樣的現象確實值得注意。