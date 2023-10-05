今日廣場》謝東興／「藍白合」如何合最有價值？

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總統大選是兒戲嗎？退了選，那藍白還算合嗎？再也還要合嗎？
民眾黨的這一個主張，充滿了賭氣與投機，這嚴重的傷害了支持者的感情，也深深的打擊了渴望政黨輪替的民眾之心。這個時刻，彷彿聽見從空中飄來了一陣陣民進黨的竊笑聲
我們就從柯主席最常說的：是核心理念的合，是價值主張的合，是政策議題的合，這很對，那就先把焦點放回理念、價值主張這個大義之道上，再來談選舉的術吧。
首先，為何要參與這次大選？人民最在乎的是甚麼？這次大選的主旋律是甚麼？為何有高達60%的民眾渴望政黨輪替？為什麼渴望政黨輪替的比例始終這麼高？究其原因就在於，民進黨執政造成的貪腐專制，以及造成的兩岸動盪不安。
因此，這一次的大選就是「戰爭與和平的選擇」以及「諳黑專制與陽光政治的選擇」
標準很清楚了，誰最能讓兩岸安定、台灣安全、世界安心？誰最能夠被美國肯定支持，同時又讓大陸友善安心地願意交流？
賴清德是嗎？肯定不是。
一個台獨工作者，不但中國不安，美國的疑賴論始終未減，賴訪美無法在紐約見到重量級人物，就是一葉知秋
柯文哲是嗎？當然也不是。
美國顯然不放心一個善於批判，卻不善於溝通協調合作的人，柯P第一次訪美20幾天，誰也沒見到，更是美國態度的最直接反映。
侯友宜是嗎？
從侯訪美所見到的人，層級之高，類別之廣，頻次之多，這幾乎是美國幾十年絕無僅有的規格了，這代表了美國民主夥伴對侯展現的中美台三邊關係的主張與態度有的高度信任了。更不用說大陸對於侯所展現的樂於溝通、合作、共好，和平鷹的理念，幾乎完全買單
這一次幾位候選人之中，誰最能讓「和平的希望出現、戰爭的風險消失」，是的，就是侯友宜。
接著，來談談台灣政黨政治的價值。
國民黨有14個地方執政縣市，有數十位國會議員，更有數千位各級民意代表政黨當然不是比大小或比人多人少，國民黨跟民眾黨比的也不會是這些，而是中央與地方的執政是否能夠以民為天，中央地方合作共好，發揮綜效。因此，國民黨始終很尊重、很重視這許多地方首長、國會議員的意見與支持意願。
唯有團結這所有的力量，政黨輪替、陽光政治才有機會實現。這絕非是一人政黨，在此時此刻所能完成的艱難任務。而藍白合更是在這個基礎下，讓實現政黨輪替的力量更大，讓陽光政治更有希望實施。這也是為什麼侯友宜在被國民黨推舉徵召時要同時確認14位地方首長以及立委參選人的支持與否。畢竟大選展開時，是要一個都不能少的全力支持才有勝利的機會的。有強而有力的政黨力量，才是未來台灣安定的力量，才有機會無須利益交換就能守住陽光政治的希望。
政治不是一個人的武林，是眾人之事，完善有經驗的政黨政治，才是台灣未來之福。
最後，就談談術，也就是所謂的第三方民調決定。
首先：再談這一點時，大家就先想一下，誰最希望侯、柯以民調廝殺過再出線？
毫無疑問的，絕對是賴清德與民進黨。
他們最希望的是在民調廝殺過程，侯柯各自傷痕累累，最好還能反目成仇，讓藍白合不了，至少也要傷到沒有再對賴作戰的能量。
誰是公正的第三方民調？
大家難道沒看過諸多民調在真正開票後失準的普遍狀況嗎？這樣的狀態下，誰會服誰推舉的民調公司呢？找哪幾家？要市話、或是行動電話、或是….單單談完大選大怪就選完了。
歷年來每個候選人最共同的說法就是：民調是參考的、是浮動的。不要特別相信。選舉過的人都知道：耐打度最重要，最不被討厭度最重要。可信、可靠最重要，這才是維繫民意支持度的關鍵成功因素。
從理念價值，這一次選舉誰最能顧台灣，為台灣守住和平、遠離戰爭的大義名份，到擁有政黨政治的完整經驗與力量，才足以讓政黨輪替與陽光政治得以實現，再到如何擺脫被民進黨操弄民調，以至於藍白合不了的風險。
從上面論述我們可以清晰地知道，這一次藍白合要以甚麼模式來思考，才是最有價值，最滿足民眾渴望，最能為台灣帶來政黨輪替的力量的。道理很簡單，價值很清楚，柯主席如此智慧聰穎，不會想不通這其中的利害得失
除非，有人不想合。
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