為伊朗人民奉獻一切！榮獲諾貝爾和平獎　穆罕默迪「抗爭史」曝光

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1999年，穆哈瑪迪嫁給同樣支持改革運動的記者拉赫馬尼（Taghi Rahmani），育有一對兒女。然而，拉赫馬尼在婚後不久即被捕，判處14年徒刑，出獄後帶著孩子們遷居法國，而穆哈瑪迪則留在伊朗，持續投入人權、女權等社會運動。
今年51歲的穆哈瑪迪，至少曾遭伊朗政府逮捕13次，其中5次被定罪，刑期累計31年，另須受鞭刑154下，過去20年大多在反覆進出監獄。據人權組織所說，穆哈瑪迪目前人在德黑蘭著名的伊文監獄（Evin Prison）服刑。
雖然被剝奪自由，但即使是德黑蘭臭名昭著的伊文監獄、最黑暗的牢房，也無法壓制她強而有力的聲音。去年9月庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引爆伊朗全國示威潮，穆哈瑪迪也從獄中表達聲援。
報導指出，穆罕默迪的名字，幾乎已成為伊朗人權鬥爭的代名詞，這讓穆罕默迪付出自己的一切。人在法國的丈夫拉赫馬尼表示，女兒基亞娜（Kiana ）總是說，不喜歡父母有一個人不在，希望媽媽也能陪在他們身邊，但身為也在獄中待過14年的抗爭者，拉赫馬尼坦言：「當一個人選擇自己的道路時，他（她）就必須承受所有的磨難。」
雖然一家人被迫分離，但兒子和丈夫都非常支持穆罕默迪，因為他們明白，穆罕默迪所做的事，全是為了伊朗以及伊朗人民的未來，兒子阿里（Ali）感性的對《CNN》表示：「我真為媽媽感到驕傲，她雖然無法一直和我們在一起，但她都會盡力照顧我們，她是一個好媽媽，我現在已經接受了這種生活，承受任何痛苦都沒有關係。」
穆罕默迪在獄中回覆給《CNN》的信則提到，雖然自己可能錯過了一生中最美好的時光，逝去的也永遠不會回來，但她確信沒有自由、平等與和平的世界是不值得生活的：「我選擇看不到、聽不到我的孩子們，而是為（伊朗）受壓迫的人民、婦女和兒童發聲。」