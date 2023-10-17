孕婦注意！檢驗「每6位就1人缺血」　產前貧血死亡風險飆18倍　　

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根據國外文獻，產前診斷貧血的孕婦，發生死亡風險為產前未貧血孕婦的18.1倍，發生子宮切除風險則為7.7倍，生產時輸血為3.2倍，而產前及產後發生血栓機率分別為3倍及2.6倍，產後出血則為2.1倍。
此外，產前貧血孕媽咪產下的新生兒，入住加護病房的風險是產前未貧血者的1.2倍，發生產前胎兒窘迫為1.2倍。
國健署署長吳昭軍指出，孕婦需更注意孕期飲食攝取以避免貧血，攝取足夠營養素如鐵、葉酸、維生素B12等，可有效預防貧血發生，若有任何飲食或補充營養素的問題，可洽詢營養師進行營養評估及飲食指導，或經醫師指示使用營養補充劑，以改善貧血症狀。
為幫助孕媽咪瞭解自己和寶寶健康狀況，國健署提供14次公費產檢，包含2次貧血檢驗（建議檢驗週數為第12週前、第24週至28週間）、3次一般超音波、妊娠第24至28週妊娠糖尿病篩檢、第35至37週產前乙型鏈球菌篩檢，及2次產前一對一衛教指導，請孕婦定期接受產檢，才能早期發現、及早治療。
🟡孕婦防貧血飲食注意事項：
📍攝取富含鐵質食物
孕期鐵質攝取不足，恐對胎兒腦部造成不良影響，飲食可經由富含鐵質的內臟類 （如豬肝、鴨血） 、紅肉類、海產類（如文蛤、章魚）、豆類與其製品（如黑豆、小方豆干）來補充，富含維生素C的水果如芭樂、柑橘、文旦、小番茄等，可促進鐵質吸收。
📍葉酸補充不可少
如嚴重缺乏葉酸，恐影響寶寶神經管發育，造成唇顎裂、脊柱裂，建議日常飲食每天至少攝取1至2碗深綠色蔬菜如菠菜、紅莧菜、紅鳳菜等，並可搭配全榖雜糧如紅豆、綠豆、鷹嘴豆、燕麥、紅藜等。另堅果類如葵瓜子、黑芝麻，及海鮮類（如鯖魚、牡蠣）、雞肝、黃豆、黑豆等亦富含葉酸。
📍維生素B12很重要
維生素B12缺乏恐導致胎兒的神經管缺陷，建議攝取海鮮類（如蜆仔、文蛤、牡蠣）、肉類、蛋、乳製品等，也可食用紫菜、海髮菜，全素者可在醫師指導下使用維生素B12補充劑。
📍蛋白質攝取量須增加
充足蛋白質可提供足夠的造血元素，懷期蛋白質每日攝取量需額外增加10 公克，且一半以上應來自優質蛋白質，如黃豆、毛豆、黑豆與相關製品，或乳製品、魚、蛋、肉等。