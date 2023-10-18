指標喬不攏！《最低工資法》逾半保留協商　立委喊：不能越調越低

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行政院版第9條將消費者物價指數年增列列為調整幅度的「應」參採指標，並羅列勞動力生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率等10項「得」參採指標。
立委林為洲認為，除消費者物價指數年增率，家庭收支狀況、基本生活費也應列入「應」參採指標，多幾個指標會較周全，另外，他提出的版本還明訂「不得低於前一年最低工資」，以免越調越低。
立委王婉諭也認同，要加設2道樓地板，作為基本工資調升的最低底線，時代力量黨團提案版本明訂「年度調整幅度不得低於消費者物價指數年增率之漲幅」，且「不得低於前一年最低工資」，才能保障勞工實質購買力，而不是像政院版僅寫「應」參採指標，到時要採高、採低，還是僅供參考而已，不夠明確，會讓勞工沒信心，另外，時力還主張調幅計算方式應更明確處理。
勞動部表示，納入得參採指標就「不會不管」，未來成立的研究小組會綜合處理，若訂定公式，擔憂未來審議會不夠彈性，像過去疫情期間內需服務業疲軟，調整基本工資得考量各產業情況，設定公式或樓地板恐怕會難以彈性運用。
林為洲強調其所提的版本，基本工資就是要比去年高，也希望法條能夠明確訂定調幅計算公式，而非只是參考採用，會有模糊空間，質疑到時會不會因為得參採的各項目，而不調升？
王婉諭則怒批，不管法律有沒有列入參採指標，都還是要保留彈性的話，不就跟現行審議辦法一樣，有時調、有時不調，「就像在打假球」。
勞動部回應，基本工資從實施迄今，沒有任何一年是往下調整，頂多是遇到大環境因素而不調整，另外，消費者物價指數年增率是調升的最重要考量，但即使上升，也可能遇到大環境問題，如疫情、金融海嘯等，是否該完全反映？反映的程度等，仍然需要斟酌其他數據。最後委員會決議第9條保留，另行協商。
另一個備受爭議的「行政院核定權」也被熱烈討論，行政院版第13條明訂最低工資審議通過之次日起十日內，報請行政院核定公告實施；行政院不予核定者，要再召開審議。
朝野立委質疑最後的核定權交由行政院，是否意味著行政院擁有絕對否決權？林為洲質疑，行政院有最後決定的權利，而且可以無數次退回重審，「根本是鬼打牆」，導致法制化目的沒達到，最後還是政治決定，且行政院部會都參與審議會，做出來的決議還要經過2層核定，究竟法制化有何意義，最後決定權非審議會也非勞動部，很不合理。
林為洲說，勞動部是站在勞工角度，保障勞工基本薪資，但最後核定卻非勞動部決定，無法達到法制化目的。
勞動部表示，不核定的可能性極低，近年行政院核定基本工資都很快速，原則上都會尊重審議會結果，若退回也會把相關理由講清楚，讓第二次審議的討論「有所本」，相信再報核定，行政院會尊重。
召委邱泰源建議保留條文，並提到若將來最低工資不核定，壓力會落在行政院身上，要負政治責任。