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醫事人員怨氣沖天！衛福部邀公會長談2.5小時　承諾每年2次會討論

▲衛福部長薛瑞元（左）、次長王必勝（右）於晚間臨時記者會說明，未來每年至少2次會議、聆聽醫療相關團體訴求。（圖／記者林志怡攝，2023.10.21）
▲衛福部長薛瑞元（左）、次長王必勝（右）於晚間臨時記者會說明，未來每年至少2次會議、聆聽醫療相關團體訴求。（圖／記者林志怡攝，2023.10.21）

記者林志怡／台北報導

近期多個醫事團體對現行醫療執業環境表示不滿，台灣醫療工會聯合會更將在22日上街頭爭取醫療勞權，衛福部長薛瑞元稍早雖稱「集會結社是人民權利」，但轉頭就與21個醫療公會團體舉行「意見交流會議」，並於晚間臨時召開記者會，宣布每年至少2次會議、聆聽相關團體訴求，並預計於下週與工會團體詳談。

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護理師等多種醫事人員近期發出怒吼，抗議健保點值與勞動環境等多項問題，且台灣醫療工會聯合會將在明（22）日上街頭、舉辦醫療勞權大遊行，並邀請4位總統候選人陣營派任代表出席，衛福部今天下午因此緊急召開會議、討論應對措施，後邀集醫事團體進行討論，並於晚間臨時召開記者會。

薛瑞元表示，這次會議邀集21個公會團體、29位代表，聆聽醫事團體的訴求，以及職業上遇到的問題與想法，各代表於會議中有提出一些問題，有些屬長期問題、有些是短期問題，但數量眾多，衛福部也於會議中承諾，接下來會定期舉行會議，了解醫事人員面對的問題。

薛瑞元指出，這次會議重點如下：

一、健保、薪資問題，本質上都與健保相關，因此會來可能還需要更多投資，衛福部於會中已表明政府的努力方向，而目前台灣國民醫療保健支出（NHE）加上長照的公部門、長照基金支出，私部門自負項目，佔國內生產毛額（GDP）逾7.1%，但未來還有努力空間。

二、醫療人力問題，可分為3個面向，包括「職類法規」、「醫療機構設置標準」、「醫療機構評鑑標準」等，有些醫療職類是比較新的，相關法規通過時間比較短，所以之前提醫療機構設置標準與評鑑標準時，這些職類人數不夠多，但隨10、20年發展，有些職類逐漸成熟、人力充實，需要通盤檢討。

三、衛福部承諾定期與公會及工會團體定期開會，週期目前規劃為每年2到3次聚會，並透過分組來進行協商、討論，看問題怎麼解決，相關問題也會全數入案處理，並視情況與各團體再約時間細談。

此外，薛瑞元補充，醫療「公會」以職類區分，每個公會全聯會都是一個職類，而工會是一個醫院裡面勞動者組成的，醫院裡成員不限於一個職類；衛福部次長王必勝則表示，在未來分組開會時，全聯會的需求性質比較像，會一起處理，工會則多關注勞動權益方面，會另外再做處理。

王必勝也提到，這次也有邀請醫療工會團體與會討論，但相關團體希望待明天遊行後再做討論，目前預計約在下週進行意見交流、了解醫療工會聯合會14團體的相關訴求。

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