重陽節問安「有聽沒有到」！重聽害人失智風險飆5倍　6招保養聽力

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此外，知名美國醫學期刊《刺胳針》（Lancet）在 2020年針對失智症的預防與照護報告中指出，在失智原因與風險排名中，聽力障礙為第一位，更凸顯長者聽力退化不容忽視。
方德詠表示，年長者重聽多數屬於感音神經性聽力退化 ，退化速度則因人而異，與體質有關，沒有藥物與手術方式可使受損的聽覺細胞與神經恢復，然而減少外來傷害、降低退化速度，則仍可使上力，且研究也證實控制聽力受損是失智症最重要的保護因子。
當聽力受損已造成生活困擾，則建議使用助聽器，就像視力不好就戴眼鏡一樣，建議從每天2小時開始，隨後逐步增加，室內適應後再到戶外，幾個月後，大腦自然會把不重要的雜音忽略，吵雜感將減少。
方德詠指出，若雙側皆重度（>70分貝）聽損者，如使用過傳統助聽器後，仍只聽見模糊的聲音，對於語音的分辨依舊不佳，則可考慮人工電子耳，透過電極直接刺激聽神經，可取代內耳耳蝸功能，不過電子耳需手術植入，因此建議必須配戴過傳統助聽器，不適應者才考慮。
🟡保養聽力注意事項
📍避免長時間待在嘈雜環境。
📍內耳耳蝸構造精密，需要高度的血液、氧氣供給，任何會導致血液循環不良、血管硬化的疾病都應謹慎控制，例如三高、腎臟病等。
📍不菸不酒，飲食少油少鹽，並足量補充抗氧化劑如維生素C、E，與鋅、β胡蘿蔔素等。
📍若聽損已影響生活品質，應配戴助聽器，每天先使用2小時再逐步增加，室內適應再到戶外。
📍配助聽器需要專業聽力師，不能借別人的用。
📍若兩耳聽損應雙側都配戴助聽器，效果會更好；若雙側皆重度聽損且使用助聽器無效，才考慮手術植入人工電子耳。