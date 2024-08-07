陳念琴惜敗奪銅！網友嘆「輸得莫名其妙」　資深裁判揭密評分內幕

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拳擊主觀性評判方式一直存在爭議，過往亞運拳擊項目就爆出不少爭議判決，2014年仁川亞運就爆出印度選手Sarita Devi不滿判決不公拒領獎牌事件，2018年雅加達亞運北韓選手潘哲萊也因不服判決，拒絕離場，最後遭警察驅離的事件。
拳擊比賽設有5位裁判，每回合由裁判各自給分，最後三回合打完計算總分，得到3名以上裁判總分較高的一方勝出，但拳擊與跆拳道和柔道其他技擊運動相比，評分判定絕對主觀，最終的評分往往取決於裁判的個人觀感。
拳擊手出身的國內資深裁判張世珍坦言，拳擊確實存在許多模糊地帶，最大原因就是拳擊沒有清晰明確的計分規則。過去拳擊也曾嘗試使用電子計分系統，張世珍認為，儘管有電子計分器，但每一位裁判按的分數還是不一樣，難保不會有誤判發生，也難以避免裁判的主觀判斷對比賽結果產生決定性影響。
如果獲得青睞？ 資深拳擊裁判給出意見
拳擊比賽有時也會出現搶點的情況，選手會在每個回合開始及結束前積極出拳，目的就是為了讓裁判留下印象，一般來說拳擊的計分標準，以拳擊手的有效拳作為主要判定，第一是有效拳的數量，第二是控制比賽能力，第三是選手的競爭性。
張世珍表示，「出拳將對手打到失去重心算有效拳，但失去重心仍脫離不了主觀因素，因此拳擊選手只能盡量在場上打出競爭性，最好用實力把對手擊倒。」
此外，拳擊太過主觀的評分方式不僅有黑箱問題，加上國際拳擊總會（IBA）屢爆貪腐醜聞，在2023年6月底正式被國際奧會（IOC）除名，儘管2024年巴黎奧運和2028年洛杉磯奧運仍有拳擊賽事，但未來仍有被踢出奧運的危險。
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