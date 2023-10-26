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台灣「道路1規定」害慘用路人！立委批：全球獨有　機車族全認同

▲「機車」是台灣人通勤必備的交通工具，每到尖峰時段，路上總是塞滿機車潮。（示意圖／shutterstock）
▲「機車」是台灣人通勤必備的交通工具，每到尖峰時段，路上總是塞滿機車潮。（示意圖／shutterstock）

記者張嘉哲/綜合報導

我國從今年開始就不斷檢討「行人地獄」，台灣交通的改善問題可以說是熱門話題。對此，國民黨立委游毓蘭就點出，表示我國每年有超過3000人在道路上喪生，這種交通問題是「連根都出問題」，因為台灣使用的「車種分流」是全球獨有，也是製造出車禍的主因，希望道路交通安全基本法能夠在下個會期完成立法。

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葉毓蘭提到，世界上先進國家都採用人體觀感反應的「車向分流」，將右轉車靠右、左轉車靠左，直行走中間，但是我國卻採取獨有的「車種分流」，將機車與汽車分開，無端製造出車禍主因，也就是「車流衝突點」。

「我國的交通改革需要整個打掉重練」葉毓蘭強調自己在2年前就有提出，「可以參考日本、韓國的交通安全基本法，且台灣在交通安全基本法的改革一定要涵蓋改革要素，例如明確規範責任、國會監督機制，以及學者專家民間團體的參與，希望道路交通安全基本法在下會期完成立法」。

▲台灣許多道路還是使用「車種分流」制度，造成車道閒置時間增長，也造成許多不必要的肇事事故。（圖/台灣機車路權促進會）
▲台灣許多道路還是使用「車種分流」制度，造成車道閒置時間增長，也造成許多不必要的肇事事故。（圖/台灣機車路權促進會）
葉毓蘭說，無論2024年是誰當總統，都務必要召開交通安全的國是會議，行政院長每年也要向國會報告交通改革政策、目標，並且凝聚國人交通安全改革共識，改革交通安全當務之急，應成為全民運動，訂下交通事故死傷的目標，才能去除台灣「行人地獄」的惡名。

事實上，所謂的「車種分流」就是「給予單一車種專屬道路與專屬路權，達到安全的管理模式」，例如台北市中山北路就是最具代表性的例子，他是台灣第一處實施車種分流，道路外側為慢車道，任何車種皆可行駛、內側為快車道且禁行機慢車，但是有在行經中山北路的民眾都知道，每到尖峰時段中山北路塞到不行，但是中間道路卻禁止機車行駛，使得道路空間閒置率提升。

其次就是雙北許多橋樑的車種分流制度，過去臉書粉專「交通觀測站」就貼文表示「車種分流政策下的產物有多好笑，一條機車本可以直直走的路，為了要在橋上分流、避開右側車流匯入，上橋前還要先練個U型彎，加上機車道狹窄，結果就是肇事率高居不下，乾脆機車上橋直接進入另一個維度分流好了！」引起不少機車族的共鳴。

▲雙北有許多橋樑都實行「車種分流」，因此每到尖峰時刻機車道就會塞滿車潮。（圖/路上觀察學院）
▲雙北有許多橋樑都實行「車種分流」，因此每到尖峰時刻機車道就會塞滿車潮。（圖/路上觀察學院）

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