台灣「道路1規定」害慘用路人！立委批：全球獨有　機車族全認同

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我國的交通改革需要整個打掉重練」葉毓蘭強調自己在2年前就有提出，「可以參考日本、韓國的交通安全基本法，且台灣在交通安全基本法的改革一定要涵蓋改革要素，例如明確規範責任、國會監督機制，以及學者專家民間團體的參與，希望道路交通安全基本法在下會期完成立法」。
葉毓蘭說，無論2024年是誰當總統，都務必要召開交通安全的國是會議，行政院長每年也要向國會報告交通改革政策、目標，並且凝聚國人交通安全改革共識，改革交通安全當務之急，應成為全民運動，訂下交通事故死傷的目標，才能去除台灣「行人地獄」的惡名。
事實上，所謂的「車種分流」就是「給予單一車種專屬道路與專屬路權，達到安全的管理模式」，例如台北市中山北路就是最具代表性的例子，他是台灣第一處實施車種分流，道路外側為慢車道，任何車種皆可行駛、內側為快車道且禁行機慢車，但是有在行經中山北路的民眾都知道，每到尖峰時段中山北路塞到不行，但是中間道路卻禁止機車行駛，使得道路空間閒置率提升。
其次就是雙北許多橋樑的車種分流制度，過去臉書粉專「交通觀測站」就貼文表示「車種分流政策下的產物有多好笑，一條機車本可以直直走的路，為了要在橋上分流、避開右側車流匯入，上橋前還要先練個U型彎，加上機車道狹窄，結果就是肇事率高居不下，乾脆機車上橋直接進入另一個維度分流好了！」引起不少機車族的共鳴。