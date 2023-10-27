金馬60專文：不只回顧影人　也見證下個大師的誕生

其實，評審團制的金馬獎一向不吝於給予新導演作品鼓勵，甚至是在大師環伺的「大年」中，新人也屢屢突破重圍。十年前的50屆金馬獎，陳哲藝在歷屆40位影帝后面前，從李安和侯孝賢手中以《爸媽不在家》接過金馬獎最佳劇情片，打敗了賈樟柯、王家衛、蔡明亮、杜琪峰四位大師級導演；三年後，張大磊又憑藉《八月》複製了上述劇情，在對上鍾孟宏、馮小剛、趙德胤等強敵下，仍拿下最大獎。
回顧近幾年來的金馬獎，最佳新導演的得主往往在影迷間引起了不亞於最大獎得主的討論熱度。憑藉著《路邊野餐》拿下52屆金馬獎的畢贛，在片中以貴州方言朗誦的詩句、模糊的時空界線、40分鐘的長鏡頭，讓我們看見了塔可夫斯基的《潛行者》與侯孝賢的《南國再見，南國》的混合體；而在3年後的《地球最後的夜晚》，即更熟練地用因果顛倒、前後對比邀請觀眾解謎，讓我們見證了下一個華語電影大師的誕生。
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在商業電影的範疇，新導演表現也毫不遜色。2019年的新導演得主徐漢強，以《返校》獲得了2.6億元的票房，展現了政治敏感題材如何透過出色的遊戲改編，成為一部通俗的懸疑驚悚佳作。面對原本解謎式的原著遊戲，《返校》選擇交叉奇幻／當下與現實／過去的故事線，而徐漢強熟練的影像風格使得電影成功在虛實之間快速切換，取得商業上的成功並非偶然。
今年適逢第60屆金馬獎，除了回顧那些已成大師的歷屆影人外，我們也能夠親眼見證下一個重要華語電影作者的發跡。今年由李安再度領軍評審團，是否會復刻第50屆金馬獎的劇情，將大獎頒給新人，值得期待。
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