就是想瘦！「減重手術」人人能做？醫師揭「這指標」是關鍵

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📍「病態性肥胖」是什麼？
中醫大新竹附醫一般外科醫師古君平今（30）日接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，其實在這以上、依據世界衛生組織（WHO）規範，亞太區BMI達到32.5到37.5以上者，會被稱為「病態性肥胖」，常常會有心血管疾病（高血壓、高血脂）、糖尿病、睡眠呼吸中止症等併發症出現。
若BMI已經達到病態性肥胖水準，古君平說，這時候已經可以被稱為「病人」、需要透過各種方式採取減重，才能避免併發症危害身體健康，若放任不管，甚至可能造成生命威脅，如睡眠呼吸中止症導致的猝死情況等。
此外，根據台灣減重代謝手術醫學會統計資料，全台灣每年約有3000位患者接受減重手術治療，且古君平提到，前些年受到新冠肺炎影響，人數會比較少一些，今年疫情結束、手術人數又回到疫情前的情況。
📍BMI超標一定要靠手術搶救嗎？
針對病態性肥胖的應對，古君平說，第一階段還是會建議先在門診追蹤半年，嘗試用一些生活飲食記錄、增加運動的方式，看看有沒有辦法擺脫病態性肥胖，通常會先以非手術方式治療為主，若半年後仍是病態性肥胖狀態，才會建議手術介入。
古君平指出，常見的減重手術包括了「袖狀胃切除（胃縮小）」及「胃繞道」兩種，目前在台灣仍以縮胃及胃繞道手術為大宗，然而部分患者在術後有胃食道逆流及營養缺失等問題，為了改善相關併發症，單吻合迴腸雙通道胃繞道手術可以考慮的治療手術。
📍「這群人」不可做減重手術
不過，古君平說，其實肥胖者多數都是生活、飲食習慣不好，造成多餘熱量在體內堆積，非常少數是遺傳問題，也有部分是身體代謝與精神方面的問題，比如甲狀腺功能低下、嗜吃症等，如果是此類慢性或精神疾病造成的肥胖，應該要先矯正疾病本身，而不是做手術來瘦下來。
因此，古君平說，原則上沒有其他疾病，如慢性病、甲狀腺疾病、精神性疾病等的情況下，才可能採取手術作法處理病態性肥胖，而患者在減重手術後，通常可以大幅改善高血壓、高血脂等併發症、是絕對有效的治療方式，但仍非第一時間會建議的作法。
古君平也提醒，透過手術一年可減輕體重約4成，但還是必須注意健康飲食，如果無法抵抗高油高熱量美食誘惑，仍可能在5年後會復胖。
📍一般人能做減重手術嗎？
至於BMI尚未達到病態性肥胖水準的一般民眾，古君平表示，這時更不會把減重手術放在第一順位去考慮，通常會根據民眾實際生活習慣作出建議，或是請民眾寫飲食日記、把一天攝取的熱量記錄下來，協助養成運動習慣與方法，經過幾個月、半年、一年的努力去瘦下來。
若仍無法達到體重下降目標，古君平表示，現在有口服藥物或針劑等非手術方式可以協助，如果有相關需求，有些醫院或醫學中心會設有專門減重中心，彙整外科、新陳代謝科、心臟科、中醫科等不同科別，進行減重相關治療，通常推薦有需求的民眾可以尋求這類減重中心的協助。