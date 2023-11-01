10月美股震盪心慌慌　法人：合理修正、反提供逢低進場好時機

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因此，經歷近期股價下修後，逢低布局美國股市的機會浮現，惟市場波動仍偏高，聯博建議投資人更重視波動控管，以兼顧高品質、防禦性且評價合理的選股方向，打造長期核心配置。
TINA是指金融市場中「除了買入股票，沒有其他選擇（There Is No Alternative to equities）。從金融海嘯以來，美國長期處於低利率環境，具有成長性與報酬潛力的股市成為投資人矚目焦點。但自去（2022）年3月以來，聯準會大舉升息，象徵無風險資產的美國公債殖利率飆升，讓美股資產評價承受龐大壓力。
聯博投信股票投資策略師李長風表示，今年以來美股展現韌性，漲幅超過18%，不僅優於日本、歐洲、新興市場等區域，也普遍優於其他債券資產。第三季美股震盪是經歷上半年凌厲漲勢後的合理修正，並非棄守美股的訊號，反而為遲遲未上車的投資人提供逢低進場的好時機。
李長風進一步解釋，雖然公債殖利率會影響短期股價波動，但卻不是影響長期股價走勢的主因。歷史經驗中，1940年代至1970年代，美國十年期公債殖利率維持高檔，殖利率一路從約2%飆升至超過12%；但同時期，S&P500指數表現與殖利率走勢並非亦步亦趨，1940年代年化報酬表現近10%，1950年代超過19%，而1960年代則回到近8%。
「股價終究會回歸企業基本面」李長風說明，目前美國企業的財務體質仍強健，S&P 500 成分股的債務組成中，有超過7成是來自於長期固定利率債務，讓企業相對不受到政策利率攀升的影響；且自2005年6月以來至2023年10月，S&P500指數未來12個月EPS預估值長期趨勢走揚，意味著美國企業具有韌性因應多空市況。
在投資機會與風險並存的市場環境下，李長風建議投資人應該將重心放在如何找到追逐成長與合理評價的平衡點。科技產業是具備成長題材的選擇之一，像是AI人工智慧、雲端等投資主題。根據市場預估，明年S&P500指數各類股中，通訊服務與科技類股是最具盈餘成長潛力的前兩大類股。但李長風提醒，大型龍頭科技股的營收成長潛力及獲利能力比一般科技股更加亮眼，且不要過度追捧已經過於昂貴的個股，宜透過選股，尋找高品質企業且評價相對合理的投資機會。
另一個值得投資人關注的是醫療產業。李長風表示，醫療類股是罕見可兼具防禦特性與成長潛力的產業，但目前市場似乎低估醫療產業發展前景。今年7月時，市場預估醫療產業2024年盈餘成長為9.0%；至10月23日時，已上調至15.4%。李長風說明，剛性需求與獲利品質較佳等特性可望使醫療類股長線表現相對突出，且醫療產業整體也可望受惠於AI革新。舉例而言，以AI人工智慧數據分析配合基金診斷，可望加速藥物開發。這不但擴充了醫療產業的板塊，也豐富了成長機會。
李長風指出，目前醫療類股評價步入利率高原期，不確定性會讓投資市場更加敏感，
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。