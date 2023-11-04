下林碧龍宮金順安王船由黃市長開光

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文史老師謝奇峰表示，台南安平有很多廟宇都有王船醮，從妙壽宮、靈濟殿、伍德宮和文朱殿等，下林碧龍宮60年前從安平妙壽宮分靈，也傳承王船信仰。主祀三山老祖、蘇、程、韓、趙、金五府千歲，還有妙壽宮主祀保的生大帝等神明，造王船是奉玉旨「接代天巡狩」永駐萬年的任務，置天案三天後，並由上蒼賜船號「金順安號」。
下林碧龍宮「金順安號」王船是由蘇王爺掛主帥、韓王爺掛副帥。「金順安號」延襲祖廟安平妙壽宮的王船「金萬安號」與伍德宮「金德安號」王船，「萬、德、順」三船，寓意萬年德化順利。
值得一提的是下林碧龍宮「金順安號」王船，是台南市王船技術保存者陳金龍大師最後遺作，由來是他在修護妙壽宮「金萬安號」王船後，自己想模仿一艘縮小版王船留做紀念，這艘王船因緣際會被碧龍宮購得，所以又被稱為金龍師的「手尾船」。
金順安號不是挺大，且它是不火化的，而是永祀保存的王船，這點和市區王船祭最後均火化王船不同。
金龍師手藝精湛，王船的船頭有劍獅、船後艙有鰻魚，船尾有大鵬鳥、老鷹飛揚，寓意鵬程萬里。另外，它還配置一艘小型登陸艇，以前大般若沒法靠岸都得由登陸艇幫忙接駁，很多王船醮的廟宇還出動登陸小艇去收添載。
謝奇峰指出，碧龍宮是首醮，擔心經驗不足，所以商請安平伍德宮的「水手會」會員們來到碧龍宮支援，傳授船帆製作的各項技巧與傳承王醮要注意的細節。
台南市明年王船醮的廟宇除碧龍宮之外尚有和勝堂和武英殿，另外像西港慶安宮和土城聖母廟，明年也都有王船醮，所以府城建城四百年也是台南的王船年。