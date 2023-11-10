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「癌王」擠入國人十大癌症！確診多已末期　中年血糖衝高恐是警訊

▲胰臟癌早期難以發現，被稱為「癌中之王」。（示意圖／取自unsplash）
▲胰臟癌早期難以發現，被稱為「癌中之王」。（示意圖／取自unsplash）

記者林志怡／台北報導

衛福部國健署今（10）日公布2021年癌症登記資料，當年度胰臟癌個案數達3190人，標準化死亡率為6.0%，較2020年的發生人數3012人增加178人、發生率則從5.7%提高了0.3%。胰臟癌專家指出，如果50多歲才出現高血糖的類似糖尿病表現，就要注意是否有胰臟癌風險。

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胰臟癌因為難以早期發現、致死率高而有「癌王」之稱。台灣胰臟醫學會理事、台大醫院一般外科主任田郁文指出，胰臟癌近年來個案數增加，其篩檢工具包括電腦斷層、核磁共振，視情況也會使用到內視鏡、超音波等，如果想要採取篩檢措施，主要是要針對具有家族史的民眾。

不過，田郁文提到，胰臟癌的患者中，據美國統計，其實也只有15%具有家族史，近年來台灣人的生活型態越來越貼近於美國，55歲以上得到胰臟癌的比例沒有太大的變化，但55歲以下的年輕胰臟癌患者有增加的情況，這登記資料中整體比例高起來，應該與年輕族群患者增加有關。

對於胰臟癌的患者症狀，田郁文說，最開始常常以「血糖變高」的形式表現、類似於糖尿病，但一般糖尿病都是30、40歲開始，50歲後才出現高血糖表現，就要注意胰臟癌的可能性，通常會伴隨體重減輕，如果放任病情惡化，2到3年後就可能因為膽管遭到壓迫，出現黃疸、腹痛、急性胰臟炎等。

田郁文指出，患者通常都是在出現黃疸、嚴重腹痛後確診，但此時半數已是第三、第四期，並有轉移情況，據美國資料統計，胰臟癌整體5年存活率約10%，有症狀才檢查出來、能開刀的僅有20%；經過電腦斷層等篩檢方式找出的早期患者，70到80%可以開刀，開刀後10年存活率可以達到70%。

因此，田郁文認為，國外已有針對胰臟癌患者一等親、建議接受遺傳基因檢測的作法，如果發現有遺傳基因風險，此時得胰臟癌機率也會比較高，後續可能配合電腦斷層、核磁共振、內視鏡、超音波等檢查作法，或是抽血檢驗癌細胞指數，了解相關疾病風險。

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