挺巴勒斯坦就高舉西瓜？示威者「水果取代國旗」只為躲避審查

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《時代雜誌》指出，最早利用西瓜作為巴勒斯坦象徵是在1967年的六日戰爭後，當時的以色列政府宣布，只要在加薩與西岸區公開展示巴勒斯坦國旗將被視為刑事犯罪，這導致大量巴勒斯坦人開始使用同樣具有綠、白、紅、黑四色的西瓜作為巴勒斯坦國旗的重要象徵，一直到以巴雙方於1993年達成首份正式和平協議《奧斯陸協議》（Oslo Accords）後，針對巴勒斯坦國旗的禁令才有所取消。
而在過去數十年來，雖然以色列法律允許在公共空間展示巴勒斯坦國旗，但警方仍有足夠的權利以維持公共秩序為由，在公共場所移開旗幟或從激動示威的民眾手中沒收，而凝聚民族意識的國旗也愈發出現在抗議示威的場合中飛揚，雙方對於旗幟的擁護或禁止也更加關切。
以色列極右翼代表人物、國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）今年一月就曾與總檢察長見面，要求警方加強打擊「展示巴勒斯坦旗」的行為，今年六月一名女子也因揮舞旗幟被捕，不過警方稱當他們要沒收旗幟時，對方試圖攻擊警員，此事在地方爆發爭議，巴勒斯坦公民團體於是發起「貼西瓜圖案」活動，並在上頭刻意標註「這不是巴勒斯坦旗」，抗議政府行為。
西瓜除了在象徵意義上展現了對巴勒斯坦人來說相當重要的精神意義，當地民眾們也會種植西瓜、把當地產的西瓜果肉入菜，例如在加薩地區就有名為「fatet ajer」的傳統菜餚，繼承了貝都因沙漠文化的特色，在夏季時會將西瓜、茄子、辣椒經火烘烤烹煮，《NPR》形容這道菜餚口感就像厚實的香蕉泥，混合了一點辛香料，入口卻有著西瓜甜味的果泥，且通常會配合塗上橄欖油的橢圓形烤麵包食用。
此外，部分巴勒斯坦人也會在外出時隨身攜帶一片西瓜，藉此表達國家情懷，同時作為一種不受審查的抗議形式；《中東之眼》則在報導指出，當地人稱他們從「阿拉伯之春（Arab Spring）」學到的最大教訓，那就是社群媒體比起做為改革者的工具，更像是壓迫者的工具，批評如今對於巴勒斯坦國旗的審查極具規模，而聲援巴勒斯坦民眾者也開始學習使用西瓜來躲避審查，表達對民眾的支持。
提倡數位人權的國際非營利組織「Access Now」中東及北非地區負責人法塔夫塔（Marwa Fatafta）也曾指出，社群媒體審查巴勒斯坦人的貼文行之有年，「這不是個新的問題，只是現在變得更糟」，而為了突破平台藉由演算法、人工智慧（AI）審查內容的習慣，巴勒斯坦人與聲援者「老酒裝新瓶」把西瓜符號代替國旗的方法現代化，在網路上化作一個個西瓜表情符號（emoji）。
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