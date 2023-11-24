台灣怎吸引國際旅人？5大市場「包山包海」　下一步鎖定3客群

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捷克觀光局局長巴士杰分享，台灣有很多自然美景、海洋，相當吸引捷克人，其次食物方面，口味也與捷克接近，且捷克人跟台灣有共同點，就是都很喜歡徒步旅遊，像是爬山、健行、走步道等等，相信如果台灣可以做更多宣傳推廣，也會有更多捷克人來台的。
台灣觀光署表示，為了吸引國際旅客來台，自112年5月至114年6月辦理促進自由行旅客來台措施（抽新台幣5,000元消費金）、加速團客來台措施（獎助組團社與地接社合作攬客來台）及穩定旅宿接待國際觀光客服務量能（補助旅宿業新增聘僱房務及清潔人員）等三項措施，作為衝刺來台旅客首波重要策略。
觀光署指出，接續將以加速恢復台日韓「北三角」、台越菲「南三角」市場為優先，依據各市場動態、旅客需求變化等資訊全面展開各項行銷推廣計畫，並持續透過「參加各市場全國性國際旅展」、「參加海外大型活動」、「異業結盟」、「辦理講座、推廣會」、「廣宣及影片投放」及「KOL邀訪及數位行銷」等六大具體吸客措施，積極推動加速擴大吸引國際觀光客方案。
另針對郵輪重鎮的釜山與消費商機大的雙印（印尼及印度）作為下一個重要拓展客源的據點，陸續成立旅遊服務中心或駐外辦事處，加強國際市場開發，作為第二波重點工作。另因應國籍航空增加美國西岸航班航線，北美來台旅客恢復率良好、國際郵輪來台快速復甦，及近年穆斯林出國旅遊風氣漸盛，為爭取潛力客群來台，本署後續將積極部署拓展加州客、穆斯林、郵輪客等目標市場來台。
觀光署分析，針對5大不同市場，台灣具有不同特色都可以吸引國際旅人到訪：
📍 日本市場：針對熟悉台灣的日本旅客推出體驗台灣常民生活行程，帶著旅客走訪傳統市場、了解台灣在地食材，並前往傳統早餐店享用豆漿油條、鹹豆漿等台式早餐；另行銷台灣生態農村旅遊，安排生態旅遊行程，包含鹽田體驗、四草綠色隧道及七股潟湖生態遊船、台灣果園採果體驗(鳳梨、芒果等農作物)；推出「いくたびふただび(良旅再旅）」促銷專案，鼓勵旅行業者包裝觀光圈亮點、六大國際魅力景區景點，包括野柳、屏東勝利新村、嘉義北門車站等；另與JTB旅行社、誠品生活合作推出「とっておきの台湾旅」(別具一格的台灣之旅)，包括「大溪、北埔、台北」之旅及「阿里山森林鐵道」之旅。
📍韓國市場：著重宣傳台灣戶外活動及樂活體驗，及推廣韓國旅客傳統行程以外之區域，包括台灣南部及東部地區，如：宜蘭、高雄、嘉義、日月潭等地區。
📍歐美市場：以戶外活動、原住民部落、文化、美食、生態等為主，推廣台灣潛水、衝浪、SUP等水上活動，包含台中潛立方自由潛水、墾丁水肺潛水、屏東南灣沙灘及佳樂水衝浪，以及至日月潭、宜蘭豆腐岬體驗近年非常熱門的SUP立槳等水上活動；透過「芳苑海牛車學校」生態導覽，行銷台灣生態旅遊景點，體驗台灣傳統漁法「芳苑潮間帶牛車採蚵」；既有景點的創新玩法，例如台北101 Skyline 460 天際線；另為行銷台灣原住民文化，安排至花蓮支亞干部落「月光下耕吧故事餐桌」部落體驗與故事導覽，認識台灣傳統原住民部落生活。
📍新南向市場：以美食、親子、都會+輕戶外、企業商務為行銷重點，另推廣宗教行程，並對穆斯林族群深化台灣為穆斯林友善旅遊目的地之印象。
📍 港澳市場：透過「山林療癒」、「大海療癒」、「味覺療癒」及「親子療癒」等主題邀訪及宣傳推廣，走訪臺北、南投、臺南、高雄、屏東、宜蘭等地區，體驗臺灣美食(米其林、蔬食)、文創新聚落、農村廚房從產地到餐桌體驗、親子旅遊場域(如雄獅文具想像力製造所)、森林療癒體驗等體驗活動。