青年做長照／缺工只能引移工？學者：延緩失能、智慧照護先行

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陳正芬說，若每位老人都期待一對一的照顧，那當台灣進入2025年超高齡社會，2025年老年人口成長至469萬人，開放80歲以上長者就可申請家庭看護工，這種一對一的照顧人力不僅會導致照顧人力配置失衡，更會製造不必要的失能依賴。
民團質疑，即使門檻放寬也不見得有足夠人力會進來，找到人後還要花很多時間訓練，畢竟外籍看護在國外接受訓練的扎實度與品質不一；在外籍看護供不應求的情況下，打開申請聘用大門，恐上演搶人大戰，外籍看護會選擇輕症、環境好的工作，而那些最需要照顧、狀況最糟的家庭，反而無法得到照顧。
黃建華認為，人口老化持續嚴峻，人力缺口只會越來越大，即使本國長照體系積極培育人力，也難以補足，因此政府一直想減少、延緩老人失能失智狀況，讓大家不需要用到照護人力，在前期做好健康促進、健康管理，減緩或預防老人進入失能狀況，這個方向是對的，但實際執行卻無深度、流於表面。
黃建華建議以智慧照護取代人力，照顧現場可以引進設備、輔具，減輕人力負擔，或是以科技解決易有心理障礙的工作，如處理大小便的機器等，就能讓更多人願意投入長照工作。
至於需不需要引進外籍看護？黃建華說，該校曾經配合新南向政策，招收長照外籍專班，主要招收越南學生，但才施行3屆收不到學生，就停辦了，因為越南正在發展中，很多台商到越南設廠，需要會中文的幹部，因此越南學生來台灣，更想學製造業、管理，認為長照是幫傭、低下的工作，3年來收了約60個學生，卻沒有1位留下來做長照工作。
黃建華認為，我國一直依賴外籍看護，但東南亞很多國家正在崛起，未必找得到人，另外，日本也開放引進外籍看護，在相同工作內容下，日本的薪資、福利、制度較佳，台灣難以與之競爭，再加上日本引進外籍移工比我們更嚴謹，有限制要在母國念護理相關科系的門檻，必須要是學校系統訓練出來的專業，到了日本，又會有機構從頭訓練，不像台灣制度混亂，都靠人力仲介引進，很多移工連語言都不通，在母國是否有落實專業訓練也難說。