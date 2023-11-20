家裡嫩嬰突然爆哭！2歲柴犬急躲床底　偷咬奶嘴抓包笑翻：逮補牠

最強森林遊樂園不是阿里山！新霸主120萬人朝聖　台灣人改玩這裡

▲阿里山森林遊樂園區最著名就是看日出的行程，不少人在跨年最愛在此迎接新年第一道曙光。（圖／觀光局提供）
▲阿里山森林遊樂園區最著名就是看日出的行程，不少人在跨年最愛在此迎接新年第一道曙光。（圖／觀光局提供）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣旅遊景點有非常多種類型，像是古蹟、遊樂園、觀光商圈等等，每個縣市所孕育出來的景點即便同類型也有不同吸引人之處。然而在過去，提到「森林遊樂園區」時，大家不免俗第一個都會想到「阿里山孫林遊樂園區」，不僅可以搭乘小火車也能欣賞日出美景。不過，根據觀光署的最新統計資料，阿里山現在已經不是台灣森林遊樂園區的霸主，而是由位於南投的「溪頭自然教育園區」奪下冠軍，今年目前為止已經有120萬人造訪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據觀光署日前公布9月遊憩景點人數統計之後，在森林遊樂園區的類別當中，1至9月累積造訪人數最多的是位於南投的「溪頭自然教育園區」，總計有120萬人朝聖；而排名第二的才是位於嘉義的「阿里山國家森林遊樂園區」，累積造訪人次73萬人。

▲位於南投的「溪頭教育園區」成為台灣森林遊樂園區最新霸主，連續三年奪下該類別景點冠軍，打敗阿里山。（圖/溪頭教育園區Google評價）
▲位於南投的「溪頭教育園區」成為台灣森林遊樂園區最新霸主，連續三年奪下該類別景點冠軍，打敗阿里山。（圖/溪頭教育園區Google評價）
值得一提的是，不管是去年還是前年的數據來看，南投的「溪頭自然教育園區」觀光人次都是超過「阿里山國家森林遊樂園區」，顯然現在更多台灣遊客更熱愛到此地旅遊，阿里山的霸主地位已經拱手讓人。而第三名至第五名依序排名，則是由位於宜蘭縣「太平山國家森林遊樂園區」、桃園「東眼山國家遊樂園區」以及位於新北三峽的「滿月圓國家森林遊樂區」。

而「溪頭自然教育園區」的前身其實就是「溪頭森林遊樂園區」，位於南投縣鹿谷鄉，當地有許多具代表性的地標，並且有諸多森林步道、登山步道穿梭於林叢之中，其中有座步道擁「空中走廊」美稱，近幾年吸引不少人到此健康登山朝聖，搭配旁邊的妖怪村一起遊玩，成為最新森林遊樂園區熱門景點。

▲「溪頭教育園區」的空中走廊相當有名，從上往下俯瞰可以看到不同的大自然之美。（圖/溪頭妖怪村官網）
▲「溪頭教育園區」的空中走廊相當有名，從上往下俯瞰可以看到不同的大自然之美。（圖/溪頭妖怪村官網）
而實際查找「溪頭自然教育園區」的Google評價，評價星等有4.5分的高分，不少去過的遊客都紛紛表示「空氣真的非常好，走在樹林間真的心曠神怡，搭配妖怪村一起玩真的讚」、「呼吸大自然的芬多精必來之處，太漂亮了」、「秋天來正是時候，秋高氣爽，薄薄的長袖舒服的很，裡面園區很大，還有賣餐點超推」、「太喜歡了！去過一次還會想要再去，大自然的空氣實在非常乾淨」。

▲溪頭妖怪村就在溪頭教育園區的旁邊，不少人都會搭配景點一起玩，是非常經典熱門的台灣旅遊景點。（圖/溪頭妖怪村官網）
▲溪頭妖怪村就在溪頭教育園區的旁邊，不少人都會搭配景點一起玩，是非常經典熱門的台灣旅遊景點。（圖/溪頭妖怪村官網）

台南最強景點不是安平！冠軍「546萬人造訪」　第8名遊客評價超推

台灣最強景點在台北！前9月776萬人造訪　第2名拼贏北港朝天宮

台灣最強5景點大洗牌！冠軍「單月79萬人」造訪　逢甲夜市回神壇

台灣最強遊樂園換人了！冠軍「單月63萬人」造訪　劍湖山僅排第6

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞