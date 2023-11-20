最強森林遊樂園不是阿里山！新霸主120萬人朝聖 台灣人改玩這裡
台灣旅遊景點有非常多種類型，像是古蹟、遊樂園、觀光商圈等等，每個縣市所孕育出來的景點即便同類型也有不同吸引人之處。然而在過去，提到「森林遊樂園區」時，大家不免俗第一個都會想到「阿里山孫林遊樂園區」，不僅可以搭乘小火車也能欣賞日出美景。不過，根據觀光署的最新統計資料，阿里山現在已經不是台灣森林遊樂園區的霸主，而是由位於南投的「溪頭自然教育園區」奪下冠軍，今年目前為止已經有120萬人造訪。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布9月遊憩景點人數統計之後，在森林遊樂園區的類別當中，1至9月累積造訪人數最多的是位於南投的「溪頭自然教育園區」，總計有120萬人朝聖；而排名第二的才是位於嘉義的「阿里山國家森林遊樂園區」，累積造訪人次73萬人。
值得一提的是，不管是去年還是前年的數據來看，南投的「溪頭自然教育園區」觀光人次都是超過「阿里山國家森林遊樂園區」，顯然現在更多台灣遊客更熱愛到此地旅遊，阿里山的霸主地位已經拱手讓人。而第三名至第五名依序排名，則是由位於宜蘭縣「太平山國家森林遊樂園區」、桃園「東眼山國家遊樂園區」以及位於新北三峽的「滿月圓國家森林遊樂區」。
而「溪頭自然教育園區」的前身其實就是「溪頭森林遊樂園區」，位於南投縣鹿谷鄉，當地有許多具代表性的地標，並且有諸多森林步道、登山步道穿梭於林叢之中，其中有座步道擁「空中走廊」美稱，近幾年吸引不少人到此健康登山朝聖，搭配旁邊的妖怪村一起遊玩，成為最新森林遊樂園區熱門景點。
而實際查找「溪頭自然教育園區」的Google評價，評價星等有4.5分的高分，不少去過的遊客都紛紛表示「空氣真的非常好，走在樹林間真的心曠神怡，搭配妖怪村一起玩真的讚」、「呼吸大自然的芬多精必來之處，太漂亮了」、「秋天來正是時候，秋高氣爽，薄薄的長袖舒服的很，裡面園區很大，還有賣餐點超推」、「太喜歡了！去過一次還會想要再去，大自然的空氣實在非常乾淨」。