糖尿病成十大死因之一！醫師破解「4大迷思」：不一定要終身打針

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李文齡表示，糖尿病早期多半沒症狀，若未經血糖檢驗無法確診，而當典型症狀出現，例如不明原因的體重下降、口乾舌燥、多尿、手腳發麻、視力模糊、容易飢餓，或傷口不易癒合等，通常已發病較久。
迷思二：「打胰島素的都是糖尿病或腎臟病患者，所以打胰島素會傷害腎臟。」
李文齡指出，台灣不少糖尿病患者誤以為打胰島素會傷害身體，其實胰島素是最安全的降血糖藥物之一，而且近年已有從口腔黏膜吸收的新型胰島素，病人別以為一定終身要打針。
若罹患糖尿病超過6年，胰島素分泌能力可能只有常人的一半，病史超過10年則約僅剩10％，所以補充胰島素非常重要。
迷思三：「糖尿病是胰島素過多，還是過少？」
李文齡說明，糖尿病基本上分為四種，其中第一型糖尿病屬於胰島素缺乏，在台灣患者不多，而國內95%病人屬第二型糖尿病，病人胰島素有抗性，會分泌更多的胰島素來代償，所以體內胰島素在發病前幾年會過多，數年後因代償分泌負擔會開始衰竭，此時將缺乏胰島素，所以不是只有第一型病人才需要打胰島素。
迷思四：「糖尿病藥物吃多會傷肝、傷腎，能不吃就不吃。」
李文齡表示，糖友是中風、心臟與腎臟疾病的高危險群，控制飲食、藥物配合與身心調適都很重要，即使不想吃太多藥，須著手調整生活型態才能轉變人生，不是一昧排斥用藥。
其實血糖過高的糖毒性，遠高於降血糖、降血脂藥的副作用，所以要控制飲食及體重並多運動，才能讓藥物劑量減輕，而不是不吃藥。
控制血糖注意事項：
一、健康飲食。以均衡飲食為基礎，並注意少油、少鹽、少糖及高纖的原則。
二、規律運動。減少長時間坐著不動的生活型態，每週至少要有150分鐘的身體活動。
三、控制體重。
四、規律服藥，不可任意增減藥量或自行停藥，若治療期間更換醫師，務必告知新的醫師服藥情形，以防不必要的藥物交錯。
五、監測血糖。一等親家屬有糖尿病史，或年齡超過40歲，或有高血壓、高血脂、肥胖、妊娠糖尿病等，都應定期篩檢。