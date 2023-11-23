特企／脊髓損傷患者福音！自體骨髓間質幹細胞提升治療成功性

根據中華民國脊髓損傷者聯合會統計，臺灣脊髓損傷人數近三萬人，平均年齡僅有27歲。花蓮慈濟醫院神經醫學科學中心主任邱琮朗表示，除了傳統的復健方式，隨著醫學進步與台灣特管辦法的推動，如今脊髓損傷可透過細胞治療，提升治療的成功性、再現患者生機！
幹細胞治療主要是利用幹細胞自我更新、增殖與分化的能力，來促進疾病恢復，或使功能受損的組織修復。目前臨床上幹細胞治療多運用造血幹細胞、間質幹細胞，其中間質幹細胞屬於多能幹細胞，存在於人體的骨髓、脂肪、牙齒等組織中。
從常見的膝關節軟骨缺損、退化性關節炎，到嚴重的脊髓損傷，臨床上多半以骨髓間質幹細胞進行細胞治療。邱琮朗主任分享，因骨髓中的間質幹細胞，分化能力強、培養速度快，能夠發展成人體的各部位組織，同時能誘導神經細胞再生，有機會使斷裂的神經傳導恢復。其中，骨間質幹細胞更含有免疫調節的功能，且抗原性較小，相對較不易引起移植物抗宿主病的問題。
細胞治療是未來大健康的趨勢，其原理是將自己的細胞(稱為自體細胞)，或別人的細胞(稱為同種異體細胞)，經過體外培養或加工程序後，再將這些處理過的細胞引進患者體內，以達到治療或預防疾病之目的。然而，人體細胞將隨著年紀退化，若能及早了解健康細胞對人體的幫助甚至加以儲存，將能有機會為自己增加新的治療選擇和希望。
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