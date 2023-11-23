民團批教評會功能不彰！憂缺乏專業倫理　籲停止包庇不適任教師

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基金會進一步指出，依照現行〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉規定，疑似教學不利的教師，會由校事會議自行輔導，或向主管機關申請專審會輔導，就會進入「輔導期」，絕大多數體罰、 羞辱學生的老師，受三個月輔導後就可以繼續擔任教師。
因此，人本教育基金會建議，判斷當事教師是否適任時，應衡酌該師一切違法不當行為，例如同一事件部分被拆分為不當管教由考核會處理，一部分為性平事件由性平會調查時，於 最後一案調查完畢後，仍應交由校事會議調查小組綜合判斷提出處理建議， 再送交相關單位處置。
基金會進一步指出，校事會議作出處理建議前，應先調閱當事教師先前已處理完畢之違法 不當行為紀錄，綜合判斷當事教師素行是否適任教職，若有類似行為累犯， 則不應判斷為有輔導改善之可能。
此外，基金會表示，校園事件調查時，應由受害者決定是否表達意見，並使其獲得充分知情權益及表達意見機會，且為使受害者能充分表達意見，於表達意見前，應使受害者閱覽複製相關卷證，包含影音資料，完成之調查報告，亦應提供受害者，若對於調查報告或後續處理不服，受害者應有權向主管機關申覆。
人本基金會說明，若校事會議認定疑似教學不力，而有輔導改善之可能，在學校自行輔導或專審輔導後，仍應就其犯後態度、倫理知能改善程度、心理治療成效及其他學生安全風險因子嚴加具體審查，經輔導後再犯，視為輔導無效之規定，應去除三年之限制。