美重量級外交巨擘逝世！季辛吉訪中百次獲譽「中國的老朋友」

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訪中百餘次的「中國老朋友」 推動中美建交、確立對台態度基調
季辛吉重要外交功勳其一與他在1971年秘密訪問中國，為尼克森翌年訪中鋪路有關。共和黨籍的季辛吉雖堅持其「反共」立場，但在確認與中國維持雙方有意來往的意願後，於1971年7月與10月兩度秘密訪問中華人民共和國，與時任中華人民共和國國務院總理周恩來協商。
根據《華郵》報導，季辛吉當年是在訪問巴基斯坦時，以生病為由躲過眾人視線，再秘密飛往北京完成了讓中共政權邀請尼克森訪中的計畫，而此消息公諸於世後更是讓全球震驚；報導也以「手段嫻熟又心狠手辣」形容季辛吉，透露當時季辛吉是刻意忽視時任國務卿羅傑斯（William Rogers）的老派紳士作風，私下搜集國務院資訊建立管道，就連尼克森訪中一事，國務卿羅傑斯本人也不得而知。
季辛吉與周恩來的協商促成了尼克森與中共領導人毛澤東的會晤，此行尼克森與中共政權簽署了《上海公報》，基本上確立了中美雙方對台議題的政策基礎，包含美方認知（acknowledges）「一個中國」，承諾將逐步減少駐台的軍事力量、不支持「兩個中國」與不採取改變台灣地位行動等。
隔年尼克森連任總統後，時年50歲的季辛吉也被升任為國務卿，成為美國憲政史上第一個原籍非美國的國務卿，同時也是第一個兼任國家安全事務助理的國務卿。當時其外交手段對中國與美國帶來重大影響，與中國多任領導人建立交情，而被稱為「中國人民的老朋友」，促成美中雙方於1979年建交，今年更是突然訪問北京，與中國國家主席習近平、中國外長王毅會晤，又被習近平稱爲是中國的老朋友，季辛吉也稱「一個中國」是美國作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。
越戰終局談判手 史上最有爭議的諾貝爾和平獎
《紐時》稱季辛吉是冷戰最激烈時，憑藉狡黠、野心與智慧重塑美蘇關係之人，長期主張「現實政治」（realpolitik）的季辛吉一生受到許多獎項認可，但另一項重要外交功勳是他作為美國從越南撤出的重要談判角色，他在1973年1月於巴黎完成了結束越南戰爭的談判。
在1967年，季辛吉作為美國國務院在越南的調解人，他運用與時任總統詹森（Lyndon Johnson）政府的關係，向當時競選總統的尼克森釋出和平談判的消息，換取其日後承諾讓這名原先於哈佛任教多年的學者入主白宮的門票，後續更令尼克森信任外交手腕，任命季辛吉為國家安全顧問。
1973年，季辛吉促成美國與北越領導人黎德壽（Le Duc Tho）在巴黎和平協議（Paris Peace Accords）達成共識，當時美軍允諾撤出越南，北越則答應交還美軍戰俘，這也令兩人獲頒當年的諾貝爾和平獎，以表彰其協助終止越戰；然而實際上越戰不僅沒有因此結束，反而還持續了三年多，最終導致南越淪陷，季辛吉更被指控致使越戰蔓延到鄰國柬埔寨，並下令對河內進行大規模轟炸，以增加談判桌上的壓力。
在宣布諾貝爾和平獎得主後，兩名諾委會成員因不滿該獎項評選結果以及美國秘密轟炸柬埔寨等質疑，最終做出史上首例的辭職決定，北越領導人黎德壽更是拒絕出面領獎，同樣成為史上唯一一個拒絕領取諾貝爾和平獎的得主，而季辛吉則是在同年被美國蓋洛普民調列為世界上最受尊敬的人。
生平功過待論定 美國外交代名詞
1923年出生於德國，因不堪納粹對猶太人迫害的季辛吉全家先是遷居英國，而後又轉到美國，直到1943年方加入美國國籍。二戰期間，季辛吉曾在美軍服役，戰後則於哈佛大學攻讀政治學，並於1952、1954年陸續獲得文學碩士與哲學博士學位。
季辛吉在哈佛任教多年，曾任哈佛大學國防研究班執行主任、防務研究計劃主任、哈佛大學教授、哈佛大學國際問題研究中心負責人等要職，直到尼克森看中了季辛吉的外交才能後，才開啟了他成為外交巨擘的跨界之路。
任職白宮重要官員期間的諸多決定，使季辛吉經常被批評為「一個沒被起訴的戰犯」，包含其支持智利與阿根廷軍事政變、將越戰擴及至柬埔寨與寮國、為保持巴基斯坦作為美中秘密橋樑，選擇忽視巴基斯坦政府在孟加拉獨立戰爭期間的大規模暴行、默許土耳其入侵賽普勒斯、放任印尼對東帝汶的血腥入侵等
1977年，季辛吉退出政府任職，時任美國總統福特不僅授予季辛吉總統自由勳章，並稱讚他為「美國歷史上最偉大的國務卿」；曾出版關於季辛吉書籍的美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）歷史學家艾森伯格（Carolyn Eisenberg）則稱季辛吉因締造和平而被人們銘記，諷刺的是他也是造成越戰、柬埔寨與寮國戰事升級的推手，同時強調中國總理周恩「完全明白如何藉由奉承玩弄季辛吉」，指「周恩來明白這傢伙（季辛吉）有著巨大的自我中心問題」。